Los primeros meses del año suelen ser los más «aburridos» si hablamos de astronomía, sin embargo, eventualmente tenemos conjunciones planetarias que hacen mucho más interesante una simple vista al cielo de la noche.

En este pequeño artículo les vengo a hablar de los eclipses, siempre desde Meteored. Estos no ocurren todos los días y cuando pasan nos solemos quedar absortos mirando el cielo e intentando captar el momento con nuestros smartphones o cámaras de fotografía. No sé si lo saben, pero al año se producen entre 4 y 7 y cuando ocurren no suelen decepcionarnos con su belleza.

Entre los eclipses y las lluvias de estrellas tenemos el año completo en cuanto a eventos astronómicos. Los eclipses para que ocurran deben cumplir dos requisitos. El primero es que tanto la Tierra como la Luna deben estar perfectamente alineados, algo que solo ocurre cuando hay Luna nueva o Luna llena. El segundo requisito es que ambos astros también estén alineados con el Sol que es algo que ocurre con menos frecuencia. De hecho, son los eclipses de sol los que suelen crear muchas expectativas.

Cuando nuestro satélite queda en medio del astro rey y la Tierra vemos un eclipse solar. En cambio, cuando la Luna queda detrás de la Tierra respecto a nuestra estrella, vemos un eclipse lunar con el juego de nuestra sombra proyectada.

Según la Agenda Astronómica del 2024, este año habrá un total de 4 eclipses: dos de Sol y dos de Luna. Los dos primeros ocurrirán en primavera, uno en verano y el último en otoño.

El primero será el 25 de marzo, recién entrada la primavera astronómica y será el eclipse penumbral de Luna. En ese momento, la Luna se verá algo más oscurecida, al menos, desde América, la parte más occidental de Europa, África y este de Australia, que es desde donde se apreciará. Este año tendremos suerte, ya que desde España también lo veremos.

El segundo será el 8 de abril con el eclipse total de Sol. Este eclipse lo podrán disfrutar desde México, el centro de Estados Unidos y el este de Canadá.

El tercero será un eclipse parcial de Luna que ocurrirá el 18 de septiembre, aún en verano y tendremos la suerte de verlo desde España.

Por último, tendrá lugar un eclipse anular de Sol que ocurrirá durante el 2 de octubre. Este será visible desde América del Sur, pero no desde nuestro territorio.

Para muchos de nosotros todo lo que ocurre en el cielo es sinónimo de interés. Ya sea en el campo de la Meteorología o de la Astronomía.