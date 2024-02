Sanidad sustituye la entrevista por una exposición presencial para entrar en bolsa

El borrador de la consellería de Sanidad para la selección de las bolsas de personal A1 y A2 sigue dando que hablar. La última mesa técnica de negociación, celebrada ayer, introduce nuevos cambios en el documento del decreto; pero, según los sindicatos, el proceso sigue siendo calificado de "arbitrario". Es verdad que la última propuesta de Sanidad elimina la entrevista de la baremación del personal temporal específico y la sustituye por una exposición presencial, una de las peticiones del CSIF; pero, para CCOO y UGT, este cambio de nomenclatura es simplemente "un eufemismo".

El borrador pasará a ser oficial en breve porque, según los sindicatos "Sanidad tiene prisa por aplicarlo en la campaña del 2024". Además, consideran que en vez de dar agilidad a la contratación, "no mejorará la gestión de los centros ni la excelencia de atención a los pacientes que tanto defienden", afirma Eva Plana, secretaria sector Sanidad Federación de Serveis Públics de UGT PV.

La puntuación sigue sin detallarse

No es el único cambio respecto a este punto propuesto por la consellería de Marciano Gómez, sino que se han incluido cuatro ítems de valoración de esta exposición presencial, aunque se sigue sin especificar de qué modo se puntuará cada uno de ellos. Estos cuatro apartados son títulos de postgrado, actividades científicas, cursos realizados y experiencia profesional. "No sabemos ni la duración de la misma, ni los criterios de cuantificación de cada apartado", denuncia Plana. Lo mismo opinan desde CCOO: "Sigue siendo igual de abierto porque los elementos no están determinados ni acotados". Y avisan: "En algunos centros serán muchas plazas las que se regulen por este procedimiento". Por el momento se desconocen cuántas podrían verse afectadas, porque dependen de cada uno de los departamentos de Salud y porque pueden ir surgiendo con el paso del tiempo.

En adición, tras escuchar a los sindicatos en la mesa de la semana pasada, Sanidad incorpora la presencia de un representante sindical en la comisión evaluadora conformada por la gerencia del departamento. Estos aplauden el gesto, aunque consideran que es insuficiente porque consideran que esta "persona se va a ver presionada, sujeta a la presión del resto del grupo para seleccionar a la persona que ellos quieran", explican desde CCOO. Desde el CSIF, por ejemplo, proponen que haya al menos dos representantes de los sindicatos en esta comisión.

Cambios en la baremación

El proceso de selección del personal específico presenta, también, cambios en la baremación respecto a la anterior propuesta. Se elimina la puntuación máxima de 100 puntos y pasa a ser de 116 puntos: 60 para los servicios prestados, 50 para la exposición presencial o entrevista, cuatro para el valenciano y dos para un idioma comunitario adicional.

Desde UGT, Plana insiste en qué la reducción de los puntos del valenciano -antes sumaba un máximo de ocho puntos para las personas que acreditaban el C2 del idioma cooficial- no "está justificada" y, por tanto, responde a "criterios ideológicos". Y añade: "Es necesario garantizar la accesibilidad de la ciudadanía al sistema sanitario y hay grandes partes de la sociedad que sólo se desarrollan en este idioma".

Itinerarios de formación

La consellería de Sanidad ha habilitado en la última versión del decreto de selección de personal la diferenciación de los perfiles de enfermería, que requerirán de una formación específica o, en caso de no disponer del máster específico, acreditar tres meses de experiencia en este tipo de puestos. Se habilitan cinco puestos especializados: enfermería de quirófano, de pacientes críticos, de hemodialisis, de hemodinámica y de intervencionismo. Según Plana, se opta por un modelo "elitista" que crea los "perfiles y después los itinerarios".

Desde el CSIF, su portavoz Omar Ruiz, consideran que se debe habilitar un sistema formativo, aprovechando la escuela EVES, para permitir "que todo el personal, pueda acceder a estas bolsas, trabajen en el sistema o no lo hagan y puedan entrar".