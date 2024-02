El Síndic reclama al Consell que unifique y haga públicas las listas de la dependencia

A principios de diciembre de 2021 una mujer solicitó entrar en el sistema de atención a la Dependencia. Necesitaba ayuda. Ocho meses después le llegó la valoración. Era agosto de 2021 y la Administración le reconocía el grado 3 de dependencia, el más alto, lo que implica que la mujer requería de ayuda constante debido a una pérdida total de autonomía. La mujer había solicitado plaza en una residencia, pero la plaza no llegaba. La familia no sabía cuánta gente tenía la mujer por delante para acceder al recurso que había solicitado ni si la cartera de servicios ofrecía otras alternativas para una señora calificada como «gran dependiente». Casi un año después de haber presentado la solicitud de la ayuda a la dependencia, ni la mujer ni la familia sabía nada de la plaza solicitada así que su hija presentó una queja al Síndic de Greuges.

Esta es una de las muchas reclamaciones que recibe desde hace años el Síndic de Greuges sobre la falta de transparencia en las listas de espera del sistema de atención a la Dependencia. El motivo siempre es el mismo: tras haber solicitado un servicio o prestación al que el usuario tiene derecho, el recurso no llega e impera el silencio.

Por ello en esta y en otras reclamaciones y quejas tramitadas la recomendación del Síndic siempre ha sido (y es) la misma: «En la respuesta a cada persona dependiente se debe indicar la lista de espera en el centro o centros por los que ha mostrado su preferencia, el puesto que ocupa su solicitud y un cálculo aproximado del tiempo que ha de transcurrir hasta poder ocupar una plaza», explica el Síndic de Greuges, Ángel Luna. Además, en la resolución se añade que «con este ejercicio lógico de transparencia, la persona dependiente podría, libremente y con información, decidir esperar a ingresar en ese centro u optar por otro».

La información necesaria

Para el Síndic, la Administración «ha de facilitar toda la información que permita a la persona interesada elegir un centro idóneo dentro de los recursos de los que dispone en cada momento la conselleria y no derivar a aquella a una tarea investigadora que no le corresponde. Si la conselleria le facilita la información requerida, la persona interesada podrá optar con mayor rapidez y la resolución del expediente no prolongaría su demora».

Luna explica que con el Botànic la entonces Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas nunca dio a conocer en la información aportada los puestos que ocupaban en la lista de espera los usuarios que habían presentado la queja. Esa información, sin embargo, ha cambiado con el Gobierno actual que aunque sí da esa información al Síndic continúa con un proceso en la adjudicación de plazas «que no es transparente». Por ello, en las últimas reclamaciones tramitadas el Síndic insta a «dotar de transparencia el proceso de adjudicación de las plazas a través de la publicación periódica de las listas de espera y de las plazas adjudicadas». Para ello, la Conselleria de Hacienda debe proporcionar un sistema informático que permita unificar las distintas listas de espera.