Vox endurece el tono en las Corts ante el fracaso electoral en Galicia

Ir a rueda es una expresión habitual en el ciclismo; significa rodar pegado justo al de delante para vencer la resistencia del aire. A rueda se va más cómodo, más fácil, pero el segundo queda opacado por el que tira del grupo. En ciclismo no importa, de hecho, es mejor; el problema es que en política, la visibilidad es un valor clave porque lo que no se ve (o no se oye) recibe pocos votos y Vox busca salirse de la aspiración del PP para que la relación entre ambos no acabe como en Galicia: con los 'populares' devorando todo el espacio de la derecha.

Las elecciones del domingo son el primer aviso para Vox de que su principal depredador electoral es el PP. De ahí que apenas 48 horas después de que las urnas dejasen a los voxistas otra vez fuera del parlamento gallego donde los 'populares' dominan con mayoría absoluta (la que anhela Carlos Mazón en tierras valencianas), hayan intensificado su discurso propio, con críticas a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, al feminismo y al pacto verde europeo; cuestiones (lengua, igualdad y lucha contra el cambio climático) donde los socios mantienen posturas diferenciadas.

El principal ariete lo ejerció la presidenta de las Corts, Llanos Massó, segunda autoridad de la Comunitat Valenciana y convertida en la 'poli mala' habitual dentro de la formación. Lo fue anteriormente en temas como la condonación de la deuda, especialmente en redes sociales; y lo ha vuelto a ejercer tras el resultado gallego. Primero, con un mensaje en redes sociales el lunes por la noche cargando contra los puntos violeta que el Ayuntamiento de Castelló, donde gobiernan PP y Vox, ha habilitado para la Magdalena y después, ayer, desautorizando a la AVL en las Corts.

Las críticas contra la institución que preside Verònica Cantó fueron después de que recibiera de su máxima responsable la memoria anual del organismo. Lo hizo, dijo Massó, porque así lo dicta el protocolo y la ley, pero pronto se desmarcó de una imagen que podría no sentar bien entre su propia parroquia. De hecho, el grupo parlamentario de Vox se ausentó del acto oficial. "Su labor es perjudicial para la ciudadanía", dijeron en un comunicado.

No tuvo alternativa Massó quien tras recibir la memoria de la AVL, convocó a los medios y explicitó su rechazo de que la Acadèmia sea la única autoridad lingüística que tiene la Comunitat Valenciana tal y como recoge l'Estatut, lo que supone un intento de desautorización de este organismo. "Hay otras entidades que se encargan del valenciano y se acercan más al que hablaban nuestros padres y abuelos", explicó la presidenta de las Corts. No los mencionó, pero se refería a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana y a Lo Rat Penat, organismos que defienden un valenciano no normativo.

Dar "ciertos pasos"

De hecho, la dirigente voxista, que recibió la semana anterior al presidente de Lo Rat Penat, llamó a dar "ciertos pasos" a favor del "valenciano de Valencia" y citó entre estos el reconocimiento de los títulos de ambas organizaciones. No es la primera vez que Vox saca el debate. La formación presentó en septiembre una PNL en esta línea, moción que vive desde entonces guardada en un cajón a la espera de su debate a pesar de que su registro fue por trámite de urgencia.

El síndic de Vox, José María Llanos, tras la junta de portavoces. / José Cuéllar/Corts

Massó también entró en el debate sobre el feminismo, campo abonado para el discurso ultra. Primero, en Castellón, donde lamentó el "seguidismo" de los 'populares' a las "políticas de la izquierda" con la instalación de cuatro carpas como puntos violeta para las fiestas de la Magdalena. "No hacen una Castellón más segura", lamentó, pese a que en este municipio gobierna con Vox. Después, evitó concretar si las Corts realizarán algún acto el 8M como viene siendo habitual desde 2017. "Ya veremos qué se hace y cómo se hace", dijo pese a las quejas de Compromís.

Pero no todas las arremetidas fueron de la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana. Previamente, el síndic de Vox, José María Llanos, incidió en ese perfil propio de la formación. Criticó los "errores del pasado" de los 'populares' que ejemplificó en el blindaje de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en l'Estatut y destacó la PNL en la que Vox pide eliminar el Pacto Verde Europeo. Así, advirtió que Vox "no va a dejar de defender siempre y en todo momento lo que hemos defendido desde la fundación", y lo que no harán es "seguidismo de nadie", un aviso frente a su socio y depredador natural, el PP.