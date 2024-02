El alumnado de la ESO tendrá menos horas de clase a la semana el curso que viene

Educación ha presentado esta mañana a los sindicatos el borrador del decreto de currículo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el que las principales novedades son que el alumnado recibirá cuatro horas de Matemáticas y cuatro de Inglés a la semana durante el curso 2024/25.

Se trata de una hora más de cada asignatura, un tiempo que surge después de que la justicia tumbara la asignatura Proyectos Interdisciplinarios, que ahora será optativa. Esas horas se dedicarán a reforzar Matemáticas e Inglés.

Sin embargo, a nivel general el alumnado tendrá menos horas de clase a la semana el curso que viene en la ESO. En 1º el estudiantado se queda igual (30 horas semanales), pero en 2º de ESO pasan de 32 a 30, y en 3º y 4º de la ESO pasan de las 33 horas actuales a las 32. Este cambio se debe a una petición de padres y profesores a Conselleria.

Otra novedad del curso que viene que ya adelantó Conselleria es que recuperan las notas numéricas del 1 al 10 para calificar al estudiantado. Los números completarán las calificaciones literales, que también se mostrarán en el boletín. Para el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística con esta medida “se quiere dar una información más completa a las familias sobre el progreso académico de sus hijos y premiar el esfuerzo del alumnado”.

Asignatura de Música y nuevas optativas

Conselleria recuperará el curso que viene la asignatura de Música en 3º de ESO con dos horas semanales. Asimismo, durante el curso 2024/25 se introduce una nueva materia optativa sobre Educación Financiera en 1º de la ESO denominada 'Finanzas y consumo responsables'. “El objetivo de incluir esta optativa es completar el itinerario formativo ya existente con otras optativas en 2º de ESO (Emprendimiento Social y Sostenible) y 3º de ESO (Taller de Economía), y con la materia opcional de 4º de ESO (Economía y Emprendimiento), destinadas a reforzar la educación financiera del alumnado” ha manifestado el director general

El director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, se ha reunido este jueves con los sindicatos en la Mesa Sectorial y a lo largo de esta semana y principios de la que viene trasladará el decreto a alumnos, centros concertados y padres.

“Los resultados del último Informe PISA, en el que la Comunitat Valenciana se sitúa en la 10ª posición de las 17 comunidades autónomas, nos ha hecho tomar esta medida para reforzar así estas materias (Matemáticas e Inglés)”, ha señalado Ignacio Martínez.

Refuerzo de Lengua Extranjera y notas numéricas

Además, para el próximo curso se prevé impartir cuatro horas semanales de Lengua Extranjera en 1º y 2º de ESO, de las cuales una hora deberá dedicarse exclusivamente a competencia comunicativa oral. En 3º y 4º de ESO, en los que la materia de Lengua Extranjera tiene una carga de tres horas semanales, se ofertará obligatoriamente la optativa Competencia Comunicativa en Primera Lengua Extranjera, por lo que el alumnado que la curse tendrá cinco horas semanales de lengua extranjera.

Además, en cumplimiento de las sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la regulación del Botànic, se eliminan los proyectos interdisciplinares (PI) de 1º a 3º de ESO como materia obligatoria y se consolida la hora adicional de Matemáticas y Lengua Extranjera, que ya introdujo la Conselleria para este curso escolar 2023/2024.

Especiales dificultades

Por último, el decreto reconoce al profesorado que imparte ámbitos del Programa de Diversificación Curricular (PDC) que los puestos de trabajo tengan la consideración de puestos de especial dificultad. De este modo, el profesorado que imparta dichos ámbitos dispondrá de una mayor puntuación en los concursos de traslados, ya que se les asignará dos puntos más.

El Programa de Diversificación Curricular es una especie de 'ESO light' para el alumnado que tiene dificultades para sacársela. No se trata de jóvenes que no se esfuercen, sino de que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje (altas capacidades, dislexia, etc) y que necesitan una ESO adaptada y con más peso práctico. Este alumnado también tendrá menos horas de clase a la semana, como el resto.