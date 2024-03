El joven diseñador Antoni Borsad viste los presentadores de los Premios Talento Joven

Cintillo Premios Talento Joven. / ED

Los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana, organizados por Levante-EMV y CaixaBank, con la colaboración de À Punt Radiotelevisió Valenciana, descubrieron el pasado miércoles 28 de febrero el nombre de las cinco nuevas jóvenes que suman sus propuestas a la larga lista de proyectos emergentes y prometedores que han sido reconocidos por esta iniciativa. La estuvo conducido por los periodistas de Levante-EMV, Candela García y Juanma Vázquez, quienes vistieron para la ocasión estilismos confeccionados por el también joven diseñador valenciano Antoni Borsad, basados en el consumo sostenible, con motivo de la Capital Verde Europea de València.

"La sostenibilidad no es algo nuevo, nuestros antepasados, abuelas y abuelos vivían y consumían haciendo menos daño al medio ambiente. Y si hablamos de sostenibilidad en moda, años atrás las marcas no sobreproducían sus colecciones y los consumidores no comprábamos de forma masiva, sino que, teníamos en nuestros armarios ropa de mayor calidad y la conservábamos alargando su vida útil. Por este motivo, los estilismos de Candela y Juanma se han creado en torno a la moda sostenible y el consumo local y de segunda mano", comparte Borsad.

Los estilismos

De esta manera, el diseñador ha confeccionado el vestido para la redactora de Levante-EMV con con Twill color verde, un tejido orgánico que contiene fibras celulósicas que se producen a partir de la pulpa de madera de árboles de eucalipto certificada por el Forest Stewardship Council (FSC) y con el sello de calidad Pan-European Forest Council (PEFC). Este tejido ha sido comprado en Nastasia, un comercio local de Valencia especializado en tejidos orgánicos.

Antoni Borsad junto a las redactoras de Levante-EMV Candela García y Violeta Peraita. / JM López

"Está realizado con la técnica de patronaje zero waste a partir de rectángulos, un método en el que se ha utilizado el 100 % de los 2,5 metros comprados, sin dejar ni desechos ni residuos textiles. Y está acompañado de unos pendientes y un anillo de la artesana joyera valenciana Candela en Rama. Los pendientes, fabricados en plata de ley reciclada, contienen un grabado recordando a las hendiduras de los troncos de los árboles. Mientras que el anillo está fabricado con pequeños granos de arroz hechos de plata de ley reciclada también", añade el diseñador.

En el caso del redactor Juanma Vázquez, el traje chaqueta vintage en color gris pizarra forma parte de la colección de trajes chaqueta de Antoni Borsad, pertenecientes a su padre, abuelos y tíos, y otros comprados de segunda mano. Acompañan a este traje una camiseta y unos zapatos deportivos, ambos comprados en una plataforma de venta de segunda mano, dando a estos zapatos y camiseta una segunda vida, favoreciendo a la circularidad en el mundo de la moda, y alargado su vida útil.

En cuanto al maquillaje y la peluquería, se ha contado con la profesional valenciana Yolanda Bordera para el maquillaje, con productos de la marca local Etnia Cosmetics, y para la peluquería, pasaron por las manos de las profesionales de Marian Cabeza Hair & Beauty Academy.