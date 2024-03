Pradas: "Vamos a avanzar en la política de residuo cero"

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, avanzó este lunes durante el Foro de Municipalismo de Levante-EMV que el departamento que dirige tiene previsto aprobar el nuevo Plan General de Residuos a finales de este año. Pradas, en una intervención con formato ‘conversación’ con la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás, destacó que la línea del Consell será «avanzar en la política de residuo cero», para lo que, aseguró, tendrán en cuenta «lo que nos propongan las empresas».

Asimismo, Pradas incidió en que evitarán los «sectarismos: «Vamos a no prohibir las técnicas que estén contrastadas, incluida la valorización de residuos, porque tenemos unos objetivos marcados por la Unión Europea en 2035». «Sólo podrá ir al vertedero el 10 % de los residuos, y esto también lo vamos a tener en cuenta», añadió la consellera, que aseguró que los ayuntamientos y los consorcios «nos van a tener a su lado para la modernización de las plantas, para cambiar algunos de los equipos que ya están obsoletos o para mejorar». «Queda mucho por hacer y lo haremos en los próximos meses», aseguró.

Por otro lado, Pradas recalcó que la educación ambiental «tiene muchísima importancia». «Lo que no se conoce no se valora o no se puede tener en cuenta. La educación ambiental es una poderosa herramienta de concienciación para crear nuevos hábitos», apuntó Pradas, que señaló que la conselleria está trabajando conjuntamente para ello con el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). «Hay que implicarse mucho en nuestros jóvenes. Hay que avanzar en materia de consumo energético, en movilidad sostenible, la necesidad de reciclar... Los ayuntamientos son colaboradores y cooperadores necesarios en materia de educación ambiental», abundó la consellera.

Mientras, respecto al tema del agua, Pradas destacó la buena sintonía con el Gobierno estatal en la última reunión con el Ministerio de Transición Ecológica, en la que se pactaron las nuevas aportaciones hídricas a l’Albufera, y reclamó que todavía existen infraestructuras hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana. Asimismo, Pradas recordó que la Epsar tiene para este 2024 en torno a 60 millones para su plan de obras y que en Pinedo se van a invertir 30 millones de euros que favorecerán al área metropolitana y a l’Albufera.