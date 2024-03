Mazón reclama una "descentralización" municipalista

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado esta mañana el valor de los alcaldes y alcaldesas, así como de los políticos locales, esta mañana en su intervención en la segunda edición del Foro de Municipalismo de Levante-EMV, que se celebrará durante los días de hoy y mañana en la Fundación Bancaja. Mazón ha recordado que el 98 % de los políticos de toda España son locales, y que son ellos los que atienden de forma directa a la ciudadanía, pese a que después gran parte de la relevancia mediática suelen tenerla los políticos autonómicos o nacionales. Por eso mismo, el jefe del Consell ha reclamado que se consuma ya “la tan cacareada segunda descentralización”, que le otorgaría a los ayuntamientos los recursos necesarios para poder atender mejor a sus ciudadanos y ciudadanas.

Mazón ha puesto como ejemplo la labor de Marcos Zaragoza, el alcalde de la Vila Joiosa, que precisamente esta madrugada ha sufrido una gran tragedia con la muerte de al menos tres personas causados por un incendio en un edificio residencial. “Está absolutamente sobrepasado emocionalmente, pero no laboralmente, porque está trabajando desde las 6 de la mañana. Esa contradicción aparente viene muy bien para explicar lo que es un alcalde, con ese tobogán, esa noria tan difícil de digerir, tan cerca de los vecinos, vivir como propio cualquier cosa que le pase a tu vecino, con la capacidad de tomar decisiones con una rapidez, exigencia y eficacia que no se les pide a los demás”.

A su vez, Mazón ha reforzado las palabras pronunciadas previamente por la alcaldesa de València, María José Catalá, que, como anfitriona, ha ofrecido un discurso de bienvenida a los asistentes en el que ha reivindicado el valor de las políticas municipales. “Si las distintas políticas que no son municipales se fijaran en las municipales, le iría mejor a España”, ha recalcado Mazón. “Aproximadamente el 98 por ciento de los políticos se dedican a la política municipal; sin embargo, todo el día se habla de cosas que no tienen que ver con la política municipal y nos creemos que lo importante es lo que no tiene que ver con la política municipal, pero los ciudadanos viven en su calle, en su barrio, en su municipio”, ha apuntado el jefe del Consell.

El presidente de la Generalitat ha querido agradecer también la labor de Levante-EMV y Prensa Ibérica, de los que ha destacado su “nervio de la capilaridad” para contar lo que ocurre en la Comunitat Valenciana, lo que provoca que “lo primero que hace uno por la mañana es ver Levante-EMV”. “Uno es de su barrio, lo que puedes andar a pie todos los días, para saber lo que pasa en tu barrio lo primero que hago es ir a diario Información, y esa manera de trabajar es algo que pondero mucho con Prensa Ibérica”, ha valorado Mazón, que ha aprovechado para decir que “estamos en un momento en el que tenemos que tomar esa responsabilidad hacia la tan cacareada segunda descentralización”. “La primera, la de las autonomías… asumimos unas competencias… pero qué pasa con los ayuntamientos, que tienen que asumir todas y cada una de las competencias, las tengan o no… no ha habido esa segunda descentralización. Parece a veces que un ayuntamiento de 1.000 o 2.000 habitantes tiene los mismos recursos que una autonomía o una ciudad de 100.000 habitantes, y no es así. Es un reto para poder acompasar después esa exigencia que tienen los ciudadanos”, ha señalado.

Por último, Mazón ha puesto como ejemplo la última gestión realizada en la Comunitat Valenciana con motivo de la tragedia acaecida hace poco más de una semana en Campanar, donde murieron diez personas en el incendio de dos torres de viviendas. Para ello, Mazón ha insistido en que aprendió de la gestión realizada con la Dana de Orihuela y no ha querido aplicar la “multirrespuesta”. “Hagamos una ventanilla única y luego ya lo arreglaremos”, ha apuntado. “Creo que lo resolvimos bien la semana pasada sin luchas competenciales. La gente está recibiendo la respuesta rápida. Es un camino, no para ponernos de ejemplo, por si puede servir para el resto. Cómo haces esto en tu pueblo… pues yo lo hago así”, ha escenificado.

Por último, antes de finalizar, Mazón no ha querido perder la ocasión de citar algunos de los temas sobre los que versarán las dos jornadas del Foro de Municipalismo de Levante-EMV, como serán la colaboración público-privada, la vivienda, la movilidad o la captación de fondos europeos, entre otros. “Hay una vocación municipalista del Consell, con las diputaciones, con las comarcas y los ayuntamientos”, ha reivindicado, antes de dar la “enhorabuena a Levante-EMV porque esta experiencia de intercambio de opiniones es la mejor maera de trabajar”.