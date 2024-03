Prieto: "Los municipios estamos ante nuestra mejor etapa"

En lo referente al agua la consellera ha comentado que "esta va a ser la legislatura del agua. Al Gobierno le hicimos ver que hay muchas infraestructuras hidráulicas pendientes en la C. Valenciana, prioritarias unas 15. Hemos trazado una colaboración muy buena y vamos a seguir avanzando en la Generalitat. La EPSAR tiene unos 60 millones en su plan de obras (estaban paradas). En Pinedo vamos a invertir 30 millones y a trabajar en nuevas canalizaciones porque hay municipios que no disponen de agua en su día a día y hemos anunciado obras para que llegue el agua a todos los municipios. Trazaremos el tercer plan de saneamiento de la C. Valenciana".