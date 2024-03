El área metropolitana pide ir a una con València en Movilidad

El II Foro de Municipalismo cumplió ayer su cometido con la mesa de debate «Movilidad e infraestructuras desde la perspectiva municipal». Allí, dos alcaldes y un experto, moderados por la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, pusieron en común las necesidades en ambas materias ante un auditorio con autoridades con capacidad para intervenir y atender sus demandas. Así, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat l’Horta Sud, José Cabanes, y Juan Bueno, Coordinador de Mobility Hub Startup y especialista en la materia, reclamaron inversión, normativas comunes y concienciación.

Las tres claves las dio Bueno y Raga y Cabanes las desarrollaron con experiencias propias desde cada territorio. El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, con medio millón de habitantes, lamentó que todos los municipios tengan un «verdadero problema» en materia de Movilidad, además de con València, entre las localidades de la comarca. «Hace falta una mesa de trabajo entre la ciudad y el área metropolitana para diseñar el futuro, porque València crece hacia nuestra comarca», dijo. Además, recordó la gravedad que supone que la vía férrea «parta en dos» la comarca y municipios como Catarroja, Beniparrell o Albal, por lo que pidió el soterramiento total de la vía.

Raga, como alcalde de un municipio con un casco urbano, doce urbanizaciones y una gran zona industrial, pidió la electrificación de la C3 que tiene parada en los polígonos y traslada cada día a miles de trabajadores desde la capital hasta esta zona. «Sin embargo, no puede ser que de Loriguilla a València se tarde una hora en tren, es ineficiente», señaló, y pidió que los fondos europeos se destinen a crear una gran red de movilidad con infraestructuras necesarias que permitan, entre otras cosas, desplazar a las 20.000 personas que trabajan en los polígonos de Riba-roja y llegan de toda el área metropolitana.

Con esa interconexión de personas y municipios y con una movilidad donde todavía sigue reinando el vehículo privado, el especialista Juan Bueno destacó que cada municipio tiene su propia normativa, algo incongruente siendo vecinos. «Arriba de la pirámide siempre ha estado el coche, todo gira en torno a él, como el diseño de las ciudades, pero ahora es el ciudadano y peatón lo primero, así que hay que apostar por él», sentenció.

En este punto, Raga explicó que el autobús municipal de Riba-roja de Túria que conecta las urbanizaciones con el casco urbano y los polígonos trasladó en 2023 a 330.000 usuarios, lo que ha permitido un ahorro de 30 toneladas de CO2. Una iniciativa que sirve para dar servicio a un municipio, pero sin capacidad de hacerlo más grande: de ahí que Cabanes pidiera ir a una entre municipios para trazar las estrategias en Movilidad. «Hoy en día las localidades no tienen potestad ni economía para llevarlos adelante, tienen que ser proyectos mancomunados o intermunicipales», explicó.

Bueno, consultor en materia de Movilidad, recordó que esta no es una cuestión política. «Es un proyecto de ciudad, a largo plazo, a 10 o 15 años, y esas políticas no pueden cambiarse. Deben ser metropolitanas, porque València ya no es solo València, es todos los municipios de su alrededor», explicó.

Raga incidió en otra cuestión: la movilidad industrial. Riba-roja enclavada entre la A-3 y la A-7, recordó que durante el Botànic se lograron autobuses lanzadera desde la Avenida del Cid de València que se llenaban. Además, recordó que el tren es el transporte del futuro por sus bajas emisiones, y resulta clave en las áreas industriales siempre que las infraestructuras estén a la altura.

José Cabanes pidió «no poner parches» y pensar en una movilidad de futuro, pero, desde luego, «València no puede vivir de espaldas a su área metropolitana». «No olvidemos que casi todos los estudiantes tienen que cruzar València para ir a la niversidad, es un número muy elevado de personas que si hubiera una buena red de transporte público se reducirían mucho las emisiones», explicó, y concluyó: «Hay que ser ambiciosos».

Bueno apostilló que no solo se trata de València: esa red tiene que formar parte de todos los municipios, mientras que Robert Raga puso el ejemplo de Madrid como una gran capital, con una inmensa área metropolitana que sí que está conectada entre sí.

La clave: la financiación

Para ello, claro, salió uno de los temas fundamentales: la falta de financiación, Raga recordó que para eso está la Entidad de Transporte Metropolitano que obtuvo 10 millones en 2022, «pero seguimos muy lejos de Madrid y Barcelona, y para hacer todo lo que estamos debatiendo hacen falta fondos y planificación». Además, explicó que el AVE funciona bien «pero desde Riba-roja no puedo ir a Vilamarxant o la Pobla en transporte público».

Consenso para el aeropuerto

Preguntados sobre la posibilidad de ampliar el Aeropuerto de Manises, Bueno apostó por hacerlo de forma sostenible, mientras que Raga pidió una profunda reflexión debido al impacto «que sufrimos los pueblos que estamos bajo las rutas». En este sentido, Cabanes recordó que ese paso aéreo afecta a un elevado número de municipios y sería necesario «hablar con alcaldes y alcaldesas que son los que escuchan al vecindario y tener en cuenta esa opinión de los ayuntamientos».