El objetivo de los 30 millones de turistas sigue siendo la cifra que mira la Comunitat Valenciana. Lo fue así hace un año, cuando el entonces president Ximo Puig se marcó ese objetivo en la edición de Fitur de 2023, y lo es también ahora, con cambio de Gobierno en la Generalitat, con Carlos Mazón como nuevo jefe del Consell, tal y como ha confirmado esta misma mañana en la feria de turismo madrileña. Eso sí, Mazón ha querido reivindicar también que "no hay que elegir entre un turismo de calidad y turismo de cantidad, sabemos compatibilizar los dos".

"Lo hemos hecho francamente bien. Durante este último año hemos incrementado el número de turistas. Estamos ya cerca de los 29 millones -28,5 millones según las cifras aportadas ayer por Turisme Comunitat Valenciana- pero lo que es más importante, el gasto de esos turistas se está incrementando", ha valorado el president, que ha insistido en que "debemos hablar de la Comunitat Valenciana como un destino turístico de primera magnitud que aspira a ser todavía más, que está preparado para ser más importante, más referente y para atraer más turismo".

Por otro lado, en lo referente a la demanda de la ampliación del aeropuerto de Manises y la segunda pista del Altet, Mazón ha asegurado que "en los tres aeropuertos de la Comunitat Valenciana va a haber nuevas líneas y va a haber nuevas conexiones". "Los nuevos aviones que están en el mercado quieren aterrizar y despegar en la Comunitat Valenciana. Por tanto, el objetivo de 30 millones de turistas no es un objetivo que no está al alcance de nuestra mano, sino que vamos a por él", ha reafirmado.

"No morir de éxito

Para ello, Mazón no ha dudado en proseguir con su reivindicación sobre Manises y el Altet para, según ha recalcado, "no morir de éxito". "Necesitamos la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche, lo antes posible. Necesitamos la ampliación del aeropuerto de Manises lo antes posible. Y tenemos que trabajar para que el Gobierno de España no tarde tanto como lo que ha tardado con la ampliación del puerto de Valencia, como tardó con la ampliación del aeropuerto de Alicante, como tardó con conectarnos en alta velocidad al resto de España. Estos periodos de lentitud no los podemos soportar porque si no, no podremos seguir ofreciendo nuevas glorias turísticas a España, que es lo que más nos gusta hacer", ha insistido.

Asimismo, Mazón ha apelado a la sostenibilidad del turismo de la Comunitat Valenciana que, según ha añadido, se ve reflejada en "su estrategia de ser la primera región española con el certificado oficial de sostenibilidad". "Ya a día de hoy, la sostenibilidad, la inteligencia artificial, son compatibles con nuestro sol y playa, con nuestro turismo de interior", ha incidido.