«El liderazgo femenino contribuye a la transformación efectiva de la sociedad»

«El 8M deberían ser todos los días, porque todos los días nos tenemos que preocupar en avanzar en los derechos que todavía nos quedan por conquistar, aunque haya un día especial para reivindicar lo que hemos conseguido y lo mucho que queda por hacer», defendió Susana Camarero, vicepresidenta segunda y consellera de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda en la bienvenida a la mesa de Liderazgo Femenino, un encuentro informativo organizado por Levante-EMV con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El acto, moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, contó con la participación de Elisa Rivera, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Sandra Deltell, socia responsable de PwC de la Comunitat Valenciana; Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics PV; Ivana Gasulla, investigadora y profesora en la UPV; Ángela Pérez, presidenta del Consejo Social de la Universitat de Valencia; Berti Barber, directora de Márketing y Sostenibilidad de Teika; Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil de València; María José Valero, responsable de Womanation; y Marta Rebull, directora general de Personas y Organización del Grupo Prensa Ibérica.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad afirmó que el liderazgo femenino «es un paso más a la hora de hablar de igualdad». «En el siglo pasado, las mujeres nos incorporábamos a un mercado laboral que era como un tren en marcha, nos teníamos que adaptar a lo que había. Todo ha ido evolucionando y hemos luchado por el empoderamiento femenino en el mundo laboral. Ahora, lo importante es la transformación del mercado laboral con nuestro liderazgo, nuestra mirada distinta de entender las organizaciones», explica. Para la consellera es tan importantante «llegar» como «ejercer» para llegar a la «transformación efectiva de la sociedad».

Elisa Rivera, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, manifestó en este sentido que «no debemos adoptar los valores heredados cuando llegamos a un puesto de responsabilidad y renunciar a nuestros propios valores, como la empatía, el trabajo en equipo, la creatividad o la solidaridad». Marta Rebull, directora general de Personas y Organización del Grupo Prensa Ibérica, añadió que «el liderazgo masculino también se está feminizando» y tenemos que llegar a un contexto en el que «no se diferencien liderazgos, sino que se unifique en un buen liderazgo».

Esta transformación también pasa por la convivencia en las empresas de «diferentes generaciones, miradas y géneros» comentó María José Valero, responsable de Womanation, que abogó por la necesidad de esa «diversidad» en un mundo «en constante cambio y crecimiento». «Estamos cambiando la narrativa de la que venimos y, aunque va a costar, tenemos la responsabilidad de ser referentes de quien viene detrás». Berti Barber, directora de Márketing y Sostenibilidad de Teika, aseguró que «estamos en el momento ideal para potenciar a las mujeres en un ecosistema que nos va a ayudar a correr más, también para que los hombres practiquen el liderazgo femenino y el liderazgo se quede en uno solo, que es lo que debería ser».

Por otra parte, Ángela Pérez, presidenta del Consejo Social de la Universitat de Valencia, reivindicó que las mujeres que llegan a puestos de responsabilidad «se lo merecen porque están preparadas y tienen esas soft skills que le hacen adaptarse mejor a un entorno que es cada vez más complejo».

Papel de la administración

Las expertas reflexionaron en torno al papel de la administración para acabar con las barreras y techos de cristal en las empresas. «Existen barreras que son invisibles, que forman parte de todo el sistema y que muchas veces son muy difíciles de franquear. Por eso, soy partidaria de las acciones positivas y de los sitemas de cuotas. Cuando se cumplen estas medidas, no hay ninguna mujer que no se merezca estar en el puesto de trabajo que le corresponde», explicó Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics PV. Sandra Deltell, socia responsable de PwC de la Comunitat Valenciana, coincidió con Montaner y expresó que «para fomentar el liderazgo femenino hay que aplicar cuotas racionalmente, basadas en herramientas objetivas para luchas contra los sesgos desde el momento de cómo se selecciona al personal, hasta los puestos de dirección».

Sin embargo, Ivana Gasulla, investigadora y profesora en la UPV expresó que «en el sector de las STEAM es difícil aplicar cuotas porque somos muy pocas mujeres, el 27% a nivel nacional». «Si no tenemos una cantera de mujeres jóvenes que quieren estudiar carreras científicas, no podremos ver a mujeres en puestos de liderazgo, ya que el problema empieza en un estrato inferior, en la educación», añade.

«Seis de cada cien mujeres son CEO en España. A nivel empresa es fundamental igualar los salarios, y esto todavía no pasa. En cuanto a las cuotas, en las pymes es más difícil controlar esta situación», agregó Berti Barber. Susana Camarero, consellera de Igualdad, explicó que la administración tiene una gran labor en «sensibilizar, concienciar y ayudar en la parte de educación y formación, además de la legislación».

Referentes

Carmen de Rosa es la primera mujer presidenta del Ateneo Mercantil de València en 145 años de historia. «Cuando llegué, había un 60 % de hombres, con mi presidencia somos 50 % hombres y 50 % mujeres. Es importante que las personas que dirijan tengan las cosas clasas y se crean la igualdad. El Ateneo ha pasado de ser una sociedad cerrada a un servicio abierto a los valencianos y las valencianas con un equipo profesional que trabaja conjuntamente sin una estructura necesariamente jerárquica».

«Necesitamos una agenda de expertas de todos los sectores para que no existan excusas cuando en foros o mesas informativas no se cuenta con ninguna mujer, somos muchas», reclamó Ángela Pérez. María José Valero aportó que «es importante ampliar el abanico de referentes, dar paso a las que no se les ve».

Ivana Gasulla habló sobre su experiencia cuando las estudiantes visitan las instalaciones de la UPV y ven trabajando a mujeres científicas «les cambia la percepción sobre lo que es desarrollar una carrera científica, ven que es una opción posible para ellas. Si con tan solo una visita les cambia esta perspectiva, podríamos cambiar el paradigma sensibilizando sobre la mujer en la ciencia en edades más tempranas».

«Solo el 12 % son mujeres en los libros de texto, esto se traduce en una falta de referentes desde edades tempranas», reveló Elisa Rivera, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También informó que, según las últimas encuestas del ministerio, «el 63 % de las mujeres encuentran barreras familiares a la hora de desarrollar su carrera profesional». «Debemos utilizar modelos inspiradores de mujeres, en el Ministerio de Ciencia tebemos la suerte de tener una cantera de expertas muy potentes», añadió Rivera.

Síndrome del impostor

«Cuando llegamos a los puestos de responsabilidad, tenemos que ejercer ese liderazgo sin reproches hacia nosotras mismas y sin dudas, porque solemos cargar con una responsabilidad que tiene nombre y apellidos: síndrome del impostor», confesó la consellera de Igualdad, Susana Camarero. «Estamos porque tenemos que estar, no tenemos que estar continuamente demostrando lo que valemos», añadió. Mayte Montaner, de UGT-PV, lamentó que «tenemos que trabajar el doble para que se nos reconozca la mitad». María José Valero, de Womanation, recordó «el fracaso es parte del camino».

«Con todo lo que te ha costado llegar hasta aquí, te quieres asegurar de que cumples con todo, y más en entornos en los que solo hay hombres y te planteas que estás ahí porque te han dejado estar, y no porque te lo mereces por tus capacidades. En un entorno 50 %-50 % no habría síndrome del impostor», concluyó Sandra Deltell, de PwC Comunitat Valenciana.

«Donde tenemos el problema principal es en las primeras posiciones de management. El sesgo más importante se produce en la primera posición de liderazgo de equipo, si esto lo vas subiendo a medida que vas subiendo las responsabilidades, se van perdiendo al subir, lo arraigamos», explicó Rebull.

Las diferentes expertas coincidieron en que los medios de comunicación tienen un papel fundamental para «dar mensajes positivos de dónde sí estamos las mujeres para que se nos vea».

«No existe la igualdad sin una corresponsabilidad que sea real»

Uno de los principales temas en los que las expertas centraron el debate fue la corresponsabilidad. «Yo siempre digo no hay igualdad sin conciliación, no hay conciliación sin corresponsabilidad. El reparto equilibrado de los cuidados y las tareas es la clave, pero es algo que todavía no es real, por eso seguimos cargando con la mochila de la conciliación», explicó Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Igualdad.

Sandra Deltell, socia responsable de PwC de la Comunitat Valenciana, expresó que «la conciliación ha conseguido que sigamos ocupándonos de los ciudados y las tareas y que, además, trabajemos. Vuelves a estar atada a tu rol de cuidadora, pero por dos». Por este motivo, Deltell y las expertas se centraron en el término «corresponsabilidad», «la conciliación puede inducir a que la mochila de las mujeres sea el doble de pesada. Necesitamos más divulgación sobre este fenómeno».

«¿Es mi momento para ser madre ahora que ocupo un puesto de responsabilidad?». Es lo que se preguntan muchas de las mujeres que desean ser madres. «Este mismo planteamiento es el que conduce a las mujeres a pedirse reducciones de jornadas o excedencias, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo que también se refleja en la capacidad para promocionar y que puede llegar a verse en las pensiones», indica la consellera de Igualdad.

«La empresa es el segundo sitio en el que se debe negociar, el primero es el hogar», afirmó Ángela Pérez, presidenta del Consejo social de la Universitat de València, que trasladó a la mesa de debate su experiencia vivida en con mujeres que le han pedido reducción de jornada sin plantearse otras opciones, aunque su sueldo sea mayor al de su pareja.

Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics PV, apostó por revisar las políticas de conciliación, llegando a pactos con la administración. «Necesitamos nuevas fórmulas de organización de en las empresas, trabajar más por productividad que por horario». Asimismo, Montaner reclamó «más recursos para la atención a la infancia». Por su parte, Camarero comentó que la Generalitat estudia la gratuidad de la educación de 0 a tres años.

Marta Rebull, directora general de Personas y Organización del Grupo Prensa Ibérica, explicó que el síndrome del impostor más la situación de ‘no corresponsabilidad’ lleva a que se sumen problemas de salud mental, «los psiquiátras ven en las consultas a muchas mujeres con responsabilidad».

Para Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil de València, la corresponsabilidad empieza en la educación. «Educar a nuestros hijos en la corresponsabilidad es la contribución más importante que podemos hacer». También hace alusión al peligro de las redes sociales como agente educador. «Las redes sociales podrían ser una herramienta útil en la generación de referentes, pero si se utilizan mal pueden reproducir los estereotipos de la sociedad».

La falta de corresponsabilidad, el techo de cristal, con las dificultades para promocionar, y la escasa presencia de mujeres en determinados sectores productivos, generalmente los que más futuro tienen relacionados con las carreras STEAM, alimentan la rueda para que haya menos mujeres en puestos de liderazgo. No obstante, hay una gran cantidad de mujeres que son referentes para las nuevas generaciones que pueden contribuir a un cambio de escenario en este ecosistema.