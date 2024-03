Pleno empleo y mejores servicios, retos en Loriguilla

El desempleo y la mejora e implementación de servicios obligatorios y no obligatorios de calidad son, para Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla, dos de los grandes desafíos a los que se enfrenta cualquier ayuntamiento en la gestión de un municipio. En este caso, de 2.100 habitantes. Una idea que también compartió en la segunda jornada del Foro de Municipalismo de Levante-EMV.

«Nuestra labor va desde gestionar de una forma eficiente y eficaz aquellos servicios que la ley de bases establece como obligatorios (cementerio, alumbrado público, recogida de basuras…) y los que como gobernantes queremos implantar para mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar en los pueblos», comparte a este diario Cervera. Como ejemplo, cita el excelso mantenimiento de los centros educativos que lleva a cabo el consistorio. «Loriguilla va a tener un nuevo colegio espectacular en breve. Mi mirada ya está en el incremento de gasto de limpieza, de luzgasvigilancia…», señala.

Respecto a la tasa de ocupación, la alcaldesa tiene puesto el foco en «atraer empresas que generen empleo y riqueza para que los servicios sean sostenibles». Para ello, se encuentran inmersos en el desarrollo industrial de dos nuevos sectores. «Quiero que pueblo crezca y mejore a costa de la iniciativa privada que genere empleo y pague impuestos, y no a base de sangrar el bolsillo del contribuyente, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y con unos padrones fiscales de poco más de 1.000 viviendas, la recaudación es irrisoria», reconoce la primera edil.

Escasez de recursos humanos

Hacer frentes a estos dos retos tan importantes es todavía más difícil si los recursos no acompañan a las necesidades reales de la administración local. «Hay una absoluta escasez de medios humanos. Los funcionarios hacen verdaderos malabares para poder llegar a todo, y aún así no lo conseguimos. La realidad va mucho más rápida que la burocracia», reclama. De hecho, comparte, se están perdiendo recursos económicos procedentes de la Unión Europea por no tener la capacidad de gestión suficiente. «Llueven los millones de Europa y solo quién se ha espabilado contratando servicios externos va a poder cazar algo, mi impresión es que el personal de los ayuntamientos está completamente desbordado», reivindica.

Es la administración local la que está más cerca de los vecinos. Y, por tanto, la que se espera que responda con mayor celeridad» Montserrat Cervera — Alcaldesa de Loriguilla

Ante esta situación, la primera edil aboga por otorgar a los gobiernos municipales una mayor autonomía. « La administración autonómica o la estatal, no están pensadas para responder rápidamente a las necesidades y a las urgencias que demanda la administración local, que es la que está más cerca de los vecinos y vecinas. Y por tanto, la que se espera que responda con mayor celeridad y eficacia. Necesitamos una autonomía que nos permita dotar de los recursos humanos apropiados, con parámetros objetivos», concluye.