La fiscalía abre diligencias por posibles irregularidades en las mamografías preventivas

Las irregularidades y el retraso en la realización de mamografías preventivas en la Comunitat Valenciana emprende una nueva investigación, ahora en el terreno judicial. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación preprocesal después de la denuncia presentada por el Defensor del Paciente, la cual llegó tras el anuncio del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, sobre irregularidades en la gestión del Botànic por la que cerca de 150.000 mujeres estarían a la espera de ser llamadas al cribado del cáncer de mama.

La decisión de la Fiscalía no se basa en nuevas pruebas relacionadas con las denuncias, sino que se realiza "al comprobar que no existe procedimiento judicial en curso". Además, señala que los hechos no son constitutivos de delito y la investigación se realiza "para determinar su eventual tipicidad".

Cuatro años de espera

Fue el pasado 20 de febrero cuando el conseller de Sanidad informó sobre el inicio de una investigación sobre el retraso en las mamografías, al haber detectado en un informe de situación un retraso que afectaría a cerca de 150.000 mujeres, cuya prueba preventiva se realizaría con un retraso de hasta cuatro años. En la comparecencia, Gómez señaló al mestizaje del Botànic como el responsable de esta descoordinación y, también, a la falta de inversión del anterior Consell en el mantenimiento y renovación de los equipos técnicos de las unidades de cribado. El problema no solo afectaría a la prevención del cáncer de mama, sino también al de colon y cérvix. Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones, el conseller aseguró que no remitirían la causa a la vía judicial hasta conocer los datos con exactitud.

Según informó Levante-EMV, los centros con mayor número de mujeres en espera son los de Burjassot, la Fe y la Font de Sant Lluís, que tienen una lista de espera de cerca de 13.000 mujeres. De media estas unidades atienden a cerca de 70 mujeres al día, al tener programas de refuerzo por las tardes, por lo que el personal de estos centros calcula que podrían atender a todas las mujeres en espera en unos nueve o diez meses.

Conocer la "veracidad de los datos"

Un día después de la denuncia del conseller de Sanidad, el Defensor del Paciente elevó estos hechos a la Fiscalía, al considerar que este retraso -de ser cierto- comportaría "una situación de agravamiento irreversible si se detectara un cáncer". Desde el ente, solicitaron investigar para conocer "la veracidad de los datos por el riesgo para la salud o vida de las mujeres y la dejación de funciones de quienes no hayan tomado las medidas de precaución".