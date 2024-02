"Llamé y me dieron cita para la mamografía en una semana"

«Llamé a mi centro y me dieron cita para la mamografía a la semana siguiente», relata Amparo Sanchis, natural de Paterna, a Levante-EMV. Fue atendida en la Unidad de Prevención de Cáncer de Mama de Burjassot, una de las más colapsadas. Es cierto que no había sido citada, a pesar de superar la edad de la primera mamografía preventiva, pero consiguió cita con celeridad. Había concertado una en la privada en el mes de octubre, pero la cita era para el mes de marzo. Su llamada se convirtió en sorpresa porque "no me esperaba que me fueran a dar una fecha antes en la sanidad pública".

Como ella hay 150.000 mujeres de entre 45 y 74 años las que están a la espera de una mamografía preventiva del cáncer de mama en la Comunitat Valenciana, como denunció el conseller Marciano Gómez el martes con atribución de responsabilidad al Botànic. La realización de la prueba depende de las 24 Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM), cuyo ritmo de atención sanitaria es de entre 40 y 80 mujeres cada día, dependiendo del centro y de si realizan consultas extra en sesión vespertina. Según ha podido saber Levante-EMVpor parte de fuentes del entorno sanitario, la lista de espera es diferente entre las diferentes unidades; hay algunas con listas de espera de hasta 13.000 mujeres y otras en las que el listado no supera las 250 personas. Estas mismas fuentes aseguran que, al ritmo normal de funcionamiento, el tiempo de espera máximo para una mamografía rondaría los nueve o diez meses.

Los centros de realización de pruebas más colapsados, los que tienen a cerca de 13.000 mujeres en lista de espera, son las unidades de Burjassot, la Fe y la Font de Sant Lluís. Sin embargo, hay otras en las que el listado está en mínimos; es el caso del centro de Alicante con 241 mujeres en espera. A la vista de las cifras, la diversidad es la tónica entre las 24 Unidades existentes en la Comunitat Valenciana, con la circunstancia añadida de que la distribución es territorial; depende del municipio de residencia, la atención se recibe de una unidad u otra, por lo que el ritmo no es homogéneo entre ellas.

Las presuntas irregularidades están en manos de la Fiscalía, tras la denuncia del Defensor del Paciente, quien ahora deberá decidir si abre diligencias o no. Son 150.000 mujeres afectadas, pero ¿en cuánto tiempo se las podría atender?

La situación de las Unidades

Según explica el personal de las unidades, el tiempo máximo se estima entre nueve y diez meses, aunque hay diferencias entre cada una. Éstas atienden de media a cerca de 40 personas cada día por las mañanas, aunque hay algunos de ellos que cuentan con programas especiales por las tardes o, incluso, en las mañanas de los sábados -ocurre en la unidad situada en Burjassot, por ejemplo- para agilizar las listas de espera. En estos centros, la media diaria puede ascender hasta las 70 mujeres.

El cálculo es sencillo. A siete decenas de mujeres al día, el ritmo semanal ascendería a 350 mamografías semanales, que se corresponden con 1.400 mensuales; por lo que en nueve meses, el total de mamografías realizadas sería de 12.600, muy cerca de las cifras de los centros con mayor número de mujeres en las listas de espera.

La cifra no discrepa con el ritmo de realización de mamografías reflejado en el último informe de la conselleria de Sanidad. Según los datos oficiales del año 2022, 228.525 mujeres se realizaron la prueba en las diferentes UPCM, aunque se invitó a cerca de 300.000; las 70.000 restantes rechazaron realizarse la prueba. Estos significa que de extrapolar este ritmo de trabajo al ejercicio actual, las 150.000 mujeres en espera podrían ser atendidas este mismo año.

Es verdad que el escenario ideal no es siempre el que acaba produciéndose. Como explica una trabajadora de una de las unidades, en agosto se cierran estos centros por las vacaciones del personal o, por ejemplo, si el técnico de rayos se coge el día libre por cualquier imprevisto, la unidad queda inoperativa y se desconvoca a las mujeres citadas para ese día. El ritmo previsto se ve afectado también por la situación actual que mantiene cinco mamógrafos inoperativos por falta de mantenimiento, como apuntó ayer el conseller.

Sanidad no quiere dar plazos

Desde la conselleria de Sanidad, no quisieron especificar a este periódico los datos de congestión en cada una de las unidades de prevención o los plazos previstos para regularizar esta situación. "No podemos concretar plazo porque desconocemos el alcance de la situación", transmitían ayer a Levante-EMV. Insistieron en que "la investigación se ha abierto para conocer la situación en profundidad y adoptar las soluciones más adecuadas". Por el momento, explican que el trabajo se centra en reorganizar los procesos, renovar los equipos tecnológicos y dotar de más recursos humanos.