Daniel Raventós: "Que todos los españoles reciban 900 euros al mes es posible"

Lleva años haciendo números e investigando. Y no poco, que para eso es Doctor en Ciencias Económicas y Profesor titular en la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Es un experto en la materia, se llama Daniel Raventós y asegura que es posible una renta básica universal para todos los españoles con una reforma fiscal y un impuesto a las grandes fortunas. Y como buen docente, habla claro, despacio y argumentando todas y cada una de las dudas que surgen al instante.

Empecemos por la base. ¿Qué es la renta básica?

Es una asignación pública monetaria incondicional y universal. Y lo debe ser para todo el mundo, independientemente de su renta. No es un subsidio porque estos van ligados a determinadas características y por eso unas personas los reciben y otras no.

Pero ¿eso es posible?

Claro que es posible. Hemos hecho números y los hemos hecho con números oficiales, de Euroestat… No con lo que la gente tiene escondido en paraísos fiscales, que podemos intuirlo pero no saberlo. Trabajamos sobre lo que sabemos.

¿De qué cantidad hablamos?

Somos partidarios de una renta básica en el umbral de la pobreza. Aquí en la UE es un número oficial y variaría un poco cada año, porque tiene en cuenta el PIB per cápita de la zona, y se trataría del 60% de la media de esa cifra. Quien no llega al 60% de la renta per cápita de la zona se considera pobre.

Pero ¿de qué cantidad hablamos? ¿qué recibiría yo, por ejemplo?

Hablo de memoria pero serían de unos 900 euros al mes… Sería una cantidad que oscilaría entre los 800 y los 1.000 euros, dependiendo de la autonomía en la que vivas. Aunque hay una cosa que es importante, es técnico pero no difícil de entender. La renta básica siempre es individual, pero la OCD hace servir un criterio muy útil. Y todo el mundo sabe que vivir 5 personas en un hogar es más caro que vivir una, pero no es cinco veces más caro. La OCD establece que, en un hogar donde viven tres personas adultas, la primera vale por uno, la segunda vale por 0,5, la tercera vale por 0,5… y así se reparte exactamente igual para todos los adultos, pero no recibirá lo mismo la persona que vive sola en un hogar que el que vive con dos más.

¿Y cómo se financia la renta básica?

Primero con una reforma fiscal del IRPF porque debería redistribuir la renta, pero no se hace. Porque hay partidas (deducciones y bonificaciones) que son progresivas, pero otras no lo son. Por ejemplo, los planes de pensiones privados, hasta hace poco se podían desgravar mucho pero ¿quién puede pagar un plan de pensiones privado? Pues gente que tiene capacidad de ahorro. En la nueva reforma se suprimen todas las deducciones porque la renta básica la recibe todo el mundo. Sería una reforma fiscal donde quien más tiene pagaría más y eso es el 20% de la población. El resto (80%) sale ganando.

¿Y el impuesto a las grandes fortunas?

Sería un impuesto a las rentas superiores a medio millón de euros, y eso afectaría a 410.000 personas que seguirían estando forradas. La riqueza y la renta no es lo mismo. Y puedo asegurar que esas personas seguirían siendo infinitamente ricas, y son menos del 1% de la población española. Esos son los que se verían afectados y ya son inmensamente ricos. Y seguirían siéndolo.

El objetivo es tener una sociedad más igualitaria...

Ninguna persona es libre si no tiene la existencia material garantizada. El liberalismo dice que la libertad es independiente a las condiciones materiales, pero el republicanismo dice que no, que sin condiciones materiales, una persona pobre no es ni puede ser libre. Entonces, la renta básica sería una manera de hacer que todo el mundo tenga la existencia material garantizada, que es la condición necesaria para la libertad.

¿Se ha aplicado en algún país?

En el único lugar del mundo donde se ha aplicado, aunque en un sistema de financiación muy particular, es desde hace 30 años en Alaska. No está ligado al umbral de la pobreza, sino a los beneficios que da el petróleo. Pero aquí dan cierta cantidad a todo el mundo y no descuentan a nadie nada.

Estamos en un país que critica ‘las paguitas’ y acusa a los vulnerables de ser pobres y recibir ayudas... ¿Qué encaje tendría una renta básica en este panorama?

Los fascistas de todo el mundo, incluidos los fascistas españoles, pueden hacer racismo gracias a los subsidios condicionados. Lo han hecho. Pero no podrían hacerlo con una renta básica, por su universalidad. Tu recibes el subsidio, pero yo no lo recibo, y yo te acuso a ti de vivir gracias a mí. Pero ¿en una renta básica? Se ha acabado el racismo.