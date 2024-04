Dos madres denuncian que una debe constar como "padre" en el INE

Dos mujeres alicantinas, casadas y madres de una recién nacida denunciaron ayer a través de las redes sociales que el INE y el Registro Civil no le ofrecen papeles que reflejan a su familia tal y como es. El motivo: una de ellas debía constar como «padre» según los papeles que le ofrecieron. «¿Alguien puede aclararme esto? No soy padre de mi hija y me gustaría que su nacimiento contase en las estadísticas», escribió Carmen Juan en su perfil de X.

Carmen compartió las imágenes de los documentos del INE, así como los archivos del registro de la niña a los que tuvo acceso este diario y en los que no aparece alusión a «madre» o «progenitor», sino a «padre» en todo momento.

Fuentes relacionadas con el Registro afirmaron que se trata de papeles «obsoletos» y que en ningún caso en los certificados válidos una mujer aparece como «padre» desde el cambio de ley. Esta queja pública se suma a otras tantas más manifestadas en redes sociales en los que se ha ofrecido a mujeres formularios desactualizados.

«Las quejas al Ministerio»

Según las declaraciones de Carmen Juan, fueron el pasado miércoles al registro y les dijeron «que eso lo lleva el Ministerio y que las quejas a ellos», sin ofrecerles otra opción o documentos alternativos. No obstante, en el juzgado de Paz de Sant Joan d’Alacant, al que pertenecen, les recalcaron que «casi toda la documentación está cambiando pero que van despacio», contó Carmen.