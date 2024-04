La rentabilidad del voto de Ens Uneix: 3,2 millones para Ontinyent en 2024

El pleno de la Diputación de Valencia de abril que se ha celebrado esta mañana ha sido la demostración práctica de la rentabilidad de un voto. También de la utilidad de los partidos de proximidad si consiguen estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. La junta de gobierno de la corporación ha aprobado tres subvenciones directas para Ontinyent que suman aproximadamente 1,8 millones de euros.

En concreto, se trata de una obra para las mejoras de la movilidad para peatones y pacificar el tránsito en una zona de la ciudad (grupo de edificios de Ramón Llin), por 633.000 euros. Por otro lado, una subvención de 748.000 euros para la renovación de la red de agua potable de la calle José Simó Marín de Ontinyent, y en tercer lugar, una subvención directa para urbanizar la calle Músico Úbeda y Museo Textil, por 326.000 euros.

Obviamente, no es un voto cualquiera. Cabe destacar que Ontinyent es el municipio de la vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix, cuyo único voto, el del partido La Vall Ens Uneix, es decisivo para conformar la mayoría que permite el gobierno presidido por el popular Vicent Mompó. Con estas tres ayudas directas aprobadas por la junta de gobierno, unido a las ayudas nominativas incorporadas al presupuesto de 2024, Ontinyent ya ha obtenido una inyección económica de 3,2 millones en lo que va de año.

En el turno de ruegos y preguntas, al final del pleno, este asunto ha protagonizado un encontronazo entre el equipo de gobierno y la oposición. Fue la diputada de Compromís, Dolors Gimeno, la que sacó estos acuerdos que habían pasado por la junta de gobierno, al afear a la corporación la falta de apoyo al municipio de Palma de Gandia.

Enguix: "No pedimos amnistías sino inversiones"

Ni Ens Uneix ni el PP omitieron el asunto. Al contrario. La vicepresidenta Natàlia Enguix señaló: “En la Junta de gobierno hemos aprobado efectivamente 1,8 millones de euros en ayudas. Solo quiero recalcar que espero que los compañeros de Compromís y el PSOE de Ontinyent y la Vall d’Albaida nos den la enhorabuena por el dinero y las inversiones que vamos a llevar a Ontinyent y la Vall d’Albaida. No espero otra cosa, porque estamos aquí para trabajar por los intereses de Ontinyent y la Vall, con un acuerdo de gobierno que vosotros mismos también íbais a aprobar si estabais en el gobierno, pero ahora que no estáis ya no os parece tan bien. Nosotros no pedimos amnistías, nosotros pedimos inversiones para nuestro pueblo y nuestras comarcas. Estamos aquí para defender los intereses de Ontinyent y la Vall d’Albaida. Lo diré aquí y donde haga falta”, espetó Enguix a la oposición.

Cabe recordar que el voto decisivo de Ens Uneix convirtió al partido de Jorge Rodríguez en el voto más deseado. Hubo negociaciones a izquierda (para mantener una coalición con el PSPV y Compromís, que gobernaban la pasada legislatura) y a derecha, aprobando finalmente una coalición con el PP (respaldado también por Vox, aunque la dejaba fuera del equipo de gobierno).

PP: cumpliendo un pacto de gobierno

Por su parte, desde el PP, la diputación de Hacienda, Laura Sáez, también hurgó en la herida de los partidos de izquierda que perdieron la corporación por un voto. “Al final estoy pensando que igual padecen el síndrome de ser víctimas del novio o novia a la fuga”, señaló a PSPV y Compromís. “Estaban dispuestos a dar el sí quiero con mucha pasión y han tenido un novio o novia a la fuga el día de la boda y ahora todo es negativo. Ya lo hemos dicho en la Junta de Gobierno. Nosotros somos un partido de palabra. Dimos la palabra, firmamos un pacto y estamos cumpliéndolo. Y no hay nada más que decir. Con luz y taquígrafos, sin ningún problema”, concluyó.