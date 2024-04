Gómez confirma su intención de ser eurodiputada y Mata se suma a la carrera

El Comité Federal del PSOE vota en menos de diez días (27 de abril) las listas para las elecciones europeas del 9 de junio y según se estrecha el calendario se van despejando las quinielas de los aspirantes valencianos en la carrera por dar el salto a la UE. Aunque la última palabra la tendrá Ferraz (es decir, Pedro Sánchez), las agrupaciones del PSPV eligen estos días a sus candidatos con la esperanza de ser escuchados por la dirección nacional del partido.

Este miércoles llegaron los primeros pasos al frente. La ex vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, confirmó su intención de postularse para ser la representante de los socialistas valencianos en el Parlamento Europeo. Su nombre había sonado con fuerza desde la renuncia de Inmaculada Rodríguez Piñero a repetir como eurodiputada de cara a la próxima legislatura y pocos en el PSPV cuestionan que cuenta con el beneplácito de Diana Morant, aunque este no se ha verbalizado todavía. Rodríguez Piñero ocupó el número cinco de la lista del PSOE en 2019.

Poco después del anuncio de Gómez se sumaba a la carrera el ex secretario general del PSPV y exsíndic socialista en las Corts, Manolo Mata. Su nombre no sale de agrupaciones locales sino que fue propuesto por Izquierda Socialista, una organización que jugó un papel clave en favor de Sánchez durante las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz, junto a los del diputado autonómico Michel Montaner y Andrés Perelló, exalcalde de Bunyol.

Asimismo, hay otros nombres que todavía se mueven por debajo del radar y que podrían terminar dando el paso adelante. Uno de los que suena con más fuerza es el de Joan Calabuig, otro histórico del socialismo valenciano como Mata y que conoce los entresijos comunitarios, ya que fue eurodiputado entre 2004 y 2008.

Otras asambleas que se han ido celebrando en la Comunitat Valenciana han hecho también sus apuestas estos días. Es el caso de la de Elx, que este martes respaldaba a Doménech Ruiz Devesa como su candidato. Actual eurodiputado, es miembro de la nueva Ejecutiva de Morant y exasesor de Josep Borrell, por lo que su propuesta aparece como una de las más sólidas para acabar en Bruselas.

Sin cuotas territoriales

Sea cual sea la decisión final de Sánchez, desde el PSPV quitan hierro al asunto y remarcan que en este proceso de confección de listas las cuotas territoriales no tienen demasiado peso específico. Es una forma de decir que los nombres que puedan elevarse desde las direcciones provinciales del PSPV a Ferraz (estos no pasan por la Ejecutiva autonómica) no tienen por qué competir entre ellos en busca de un puesto de salida en la lista. Puede haber varios o puede no haber ninguno, todo dependerá del líder.

Las mismas fuentes añaden que los equilibrios se buscan en clave interna de Ferraz, por lo que podrían ser compatibles varios aspirantes valencianos. Algo así sucedió en 2014, cuando la apuesta de Rodríguez Piñero nació de Moncloa. Con todo, lo previsible es que Sánchez consulte con Morant el perfil a elevar a los puestos de salida, que para estos comicios se entiende que son en torno a la quincena.

Gómez podría encajar como candidata a incluir en esa parte alta, ya que además de contar con ese supuesto aval de Morant fuentes socialistas apuntan a que su perfil gusta en Ferraz. Abogada de formación, es vista como un "perfil técnico" necesario para manejarse entre la burocracia europea.

La aspirante informó este miércoles a la ejecutiva local de sus intenciones, las cuales también ha trasladado a la propia Morant, ante quien ha defendido sus aptitudes para el cargo.

Recuperar el "orgullo de una València europea"

En declaraciones a los medios tras esa cita interna, Gómez ha confirmado sus intenciones y ha aprovechado para poner en valor los proyectos iniciados en València durante su etapa de vicealcaldesa con el apoyo de las políticas europeas. Así, ha asegurado sentir "pena y pesadumbre" de tener "un ayuntamiento negacionista" que está convirtiendo a València en una ciudad "antieuropea".

"Doy este paso porque creo que puedo ayudar en esa visión, representando a la C. Valenciana si finalmente recibo el apoyo de mis compañeros y del PSOE, que es quien configura la lista. Pero quiero manifestar mi disposición a dar este paso", ha dicho sin confirmar expresamente si cuenta con el aval de Morant. "Es una decisión personal", ha señalado. Sin embargo, ha apuntado que "obviamente no estaría aquí si no contara con el apoyo y el cariño de diferentes direcciones políticas".

