La eurodiputada del PSPV Rodríguez-Piñero renuncia a repetir en las listas para Bruselas

El PSPV se ha abonado en las últimas semanas a las despedidas y el cambio de ciclo que está afrontando la federación valenciana llegará también al Parlamento Europeo. La que en las últimas dos legislaturas ha sido su representante en Bruselas, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha anunciado este lunes su decisión de “dar un paso al lado” y no volverá a presentarse a las elecciones europeas del próximo 9 de junio después de 10 años en la cámara.

“Me voy satisfecha por el trabajo hecho, he intentado promover una visión progresista desde la Comisión de Comercio Internacional y con el objetivo de que la voz de la Comunitat Valenciana se escuche alta y clara”, ha indicado Rodríguez-Piñero en la conferencia Nueva Economía Fórum con la que ha cerrado un círculo de 10 años. Fue, precisamente en este foro, hace 10 años, en 2014, cuando se presentó como aspirante en las listas socialistas a Bruselas y ha sido en este espacio donde se ha despedido. Y en ambos casos con la misma persona ejerciendo el papel de presentación: Ximo Puig.

"Te lo agradeceré siempre", le ha respondido Rodríguez-Piñero a Puig tras recordar cómo el expresident, en 2014 diputado en el Congreso, le propuso ir en la lista para aquellos comicios en las europeas. "Ángel Luna no puede venir en la lista, tiene que ser una mujer, tienes que ir tú a Europa", ha rememorado Rodríguez-Piñero que le dijo entonces Puig. En ese momento, ha asegurado que habló con Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces líder del partido y con Elena Valenciano, que encabezaba la lista, "pero necesitaban que fuera una mujer y fui yo". "Te lo agradeceré siempre", ha remarcado dirigiéndose a Puig.

El expresident de la Generalitat y hoy embajador delegado de España en la OCDE ha sido el encargado de abrir el foro. Lo ha hecho valorando la “impronta personal” de la eurodiputada y que “siempre ha puesto la defensa de los intereses valencianos en las mesas de negociación europeas”. Así, ha citado tres “casos de éxito” de la participación de Rodríguez-Piñero como la consecución de una “norma diferente para las navieras españolas sobre los costes de transportes entre la península y las islas, la priorización del corredor mediterráneo y su conexión con los puertos y evitar el impacto negativo de algunas directivas sobre el sector de la cerámica”.

Cargos socialistas

Su despedida ha sido rodeada de cargos socialistas tanto con puesto en la actualidad como algunos referentes abonados al prefijo ‘ex’ en el currículum. El exconseller Vicent Soler, el exvicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Joan Calabuig, han sido algunos de los cargos históricos que han arropado a la todavía europarlamentaria mientras que con peso actual han estado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el síndic en las Corts, José Muñoz, o el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. También representantes de entidades sociales y civiles como el presidente de la CEV, Salvador Navarro, o de las organizaciones agrícolas como Cristóbal Aguado.

Rodríguez-Piñero no ha aclarado cuál será su futuro más allá de indicar que no se va a quedar "jubilada." "Tendré tiempo de reflexionar", ha indicado al tiempo que ha añadido que desde donde esté "seguiré aportando para seguir avanzando". Así, ha reivindicado que lleva 20 años trabajando fuera de València: "me fui a Madrid en 2004 para implicarme en la primera línea política en el Comité Federal del partido; luego en el Congreso, luego Ministerio de Transportes y luego en el Europarlamento". Su adiós a Europa puede ser, entonces, un "hasta luego" de la actividad política.