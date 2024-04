València es una de las capitales mundiales del tricentenario de Kant

València es uno de los puntos neurálgicos del Kant-Jahr, el año dedicado a conmemorar el tricentenario del filósofo cuya obra alumbró el pensamiento moderno y aún hoy en día sigue estando el centro de la filosofía. Tal día como mañana, un 22 de abril pero de 1724, nacía Immanuel Kant en Königsberg. La antigua capital prusiana y actual Kaliningrado rusa está a más de 2.300 kilómetros de València, cosa que no impide que el Cap i Casal sea una de las ciudades del mundo que más actividades organiza alrededor del Año Kant.

"Lo tenemos todo en la mano para hacer de València la ciudad kantiana", apunta el filósofo y profesor de la Universitat de València (UV) Pedro Jesús Teruel, director del grupo internacional de investigación Kant-València de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la UV. Este equipo integrado por más de 30 filósofos y filósofas de procedencia europea y americana ha generado a su alrededor, según Teruel, una "masa crítica" que convierte a València "en uno de los polos de la investigación kantiana en España junto a Madrid".

La escuela kantiana valenciana

En este renacimiento de Kant a la orilla del Túria, añade Teruel, "confluyen varios factores". Uno de ellos, prosigue, "es el arraigo del pensamiento kantiano en la Universitat desde la refundación moderna del departamento de Filosofía, con profesores como Fernando Montero Moliner, y también al trabajo de reconocidas figuras valencianas de la filosofía que desde la UV han creado escuela como Adela Cortina, Jesús Conill, Sergio Sevilla o Manuel Jiménez, entre otros".

Jiménez, por ejemplo, destaca Teruel "es el principal traductor al castellano de la obra de Jürgen Habermas", cuya ética discursiva surge del pensamiento kantiano. Igualmente, Cortina, es también referente mundial de dicha ética dialógica y es más, añade Teruel, "el concepto de aporofobia que crea Cortina al abordar el problema del rechazo social a las personas pobres, es una idea de indudable raíz kantiana".

Otro de los factores que refuerzan a València como polo kantiano, dice Teruel, es que "en Kant-València trabajamos en red con los principales investigadores kantianos de España, Alemania, Austria, Italia, Francia, México, Argentina y otros países". "Todas estas sinergias nos aportan proyección y fuerza", destaca.

Calendario internacional

Prueba ello es que desde València se gestiona la web de webs Kant-2024 que difunde en alemán, inglés y castellano todas las actividades que se celebran en el mundo con motivo del tricentenario del autor de la Crítica de la razón pura. Este metasite es una colaboración de Kant-València con la alemana Kant-Gesellschaft de Bonn, una de las principales sociedades filosóficas del mundo, que según resalta Teruel "quiere que València acoja dentro de cinco años, en 2029, su XV congreso internacional, que es el mayor encuentro mundial de investigadores del pensamiento kantiano".

Además de un certamen nacional dirigido a estudiantes de Filosofía bajo el tema Revolución Kant, también está en marcha un curso monográfico en La Nau Gran de introducción a la obra de Kant que ha completado sus 40 plazas, y están en preparación la publicación, dentro de la colección propia del grupo Kant-València, Cartografies filosòfiques (Editorial Tirant lo Blanch), dos libros con artículos de jóvenes investigadores. El primero aborda la vigencia de Kant 300 años después, y el segundo, titulado La tierra de la verdad. Comentario a la Analítica de los principios de la Crítica de la razón pura, centrado en la obra capital del pensamiento kantiano.

Jornadas y congresos

No obstante, los eventos principales del Año Kant en València son dos. En primer lugar, la jornada internacional Traducir a Kant que arranca este miércoles y aborda las diferentes traducciones de la Crítica de la razón pura, a las lenguas románicas. Y el segundo, subraya Teruel, "el gran congreso internacional de cierre del Kant-Jahr que reunirá en València, en nuestra Facultad, del 14 al 18 de octubre, a más de 120 ponentes de 20 países y tres continentes". Ya está abierta la inscripción para el público en general para este congreso, cuyo lema es Kant, entonces y ahora. Sobre las ciencias y las artes.

Paralelamente, el grupo Kant-València prosigue con su programación ordinaria que incluye propuestas como los Viernes filosóficos, detalla Teruel, "en las que un puñado de personas, desde profesores a estudiantes y doctorandos, así como antiguos alumnos, nos encontramos en la Facultat de Filosofia de la UV para leer y comentar juntos la obra de Kant. Se trata de un verdadero goce y constituyen, en cierto sentido, el motor de todo el resto".

Este último viernes acudieron a esta cita semanal con el pensamiento kantiano, además del profesor Teruel, el profesor de Filosofía de la Universidad Católica de València (UCV), José Vicente Bonet, los doctorandos Sandra Navalón e Íñigo Baca, además de la licenciada en Filosofía Mercedes Valle y alma máter de la ONG valenciana de ayuda a la infancia etiope Lalibela Food Company.

El genio de Königsberg, víctima de la selectividad

"Kant está entre los tres filósofos más grandes y su Crítica de la razón pura es uno de los 10 libros más importantes de la historia de la Humanidad. Es una delicia enseñarlo en Bachillerato porque abre nuevos mundos a los jóvenes", cuenta Ángel Vallejo, profesor de Filosofía del Instituto público de Educación Secundaria (IES) Les Alfàbegues de Bétera. Sin embargo, el genio de Königsberg es una de las grandes víctimas de la selectividad, pues tras 15 años dando clase Vallejo ha constatado que la mayoría del alumnado lo descarta en las pruebas de acceso a la universidad.

«Kant aborda temas complejos y abstractos y, por ello, requiere una lectura muy atenta y alta capacidad de concentración, algo en retroceso en una juventud que cada vez pasa más tiempo ante las pantallas», lamenta. Además, añade el docente, "está la espada de Damocles de la selectividad, que genera mucha ansiedad a los estudiantes". "'Si no controlo bien a Kant ¿Cómo me voy a examinarme de él?' me dicen mis alumnos", concluye.

