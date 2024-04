Una diputada del PP pide amparo a la Mesa de las Corts por las "amenazas" de Baldoví

La diputada del PP, Elena Bastidas, ha presentado un escrito a la Mesa de las Corts para pedir amparo ante la actitud del síndic de Compromís, Joan Baldoví, ante lo que considera un "incumplimiento de forma reiterada" de sus obligaciones como diputado al proferir "insultos y amenazas" y al dirigirse de "forma agresiva, amenazante y machista" a otras compañeras en las sesiones de pleno en la cámara autonómica.

En el escrito, la diputada popular ha afirmado que en la sesión de control del pasado jueves, Baldoví "me ha atacado manifiesta y ostensiblemente, señalándome con el dedo y dirigiéndose a mí con agresividad, de forma amenazante y con actitud machista ha efectuado las declaraciones que se transcriben a continuación: Eres una mala persona, perquè has acusat, has acusat… acusat sense proves i sense indicis. Es ser una mala persona. Molta processó i molta poca vergonya”.

“Estas acusaciones e insultos no se han producido en el transcurso de un debate conmigo, sino en un momento en el que no podía defenderme ni dar respuesta, como es la pregunta de interés general que estaba formulando el Sr. Baldoví como síndic al President de la Generalitat”, expresa Bastidas en su escrito. Las declaraciones de Baldoví vinieron a raíz del archivo del caso de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra.

"No es la primera vez"

Así, la diputada del Grupo Popular y portavoz de Política Social de esta formación ha asegurado que el artículo 99 del Reglamento de esta cámara establece que “durante las sesiones de Pleno y de comisión, los diputados y diputadas tienen la obligación de respetar las reglas del orden establecidas por este reglamento; de evitar toda clase de perturbaciones o desorden, acusaciones o recriminaciones entre ellos, expresiones inconvenientes al decoro de la cámara”.

Bastidas ha afirmado que Baldoví "ha incumplido con estas obligaciones tanto en su contenido como en la forma en la que se ha dirigido a mí” y ha recordado que “no es la primera vez que ocurre esto ya que esta actitud agresiva y machista se produce de forma recurrente y reiterada en esta cámara contra mujeres". En este sentido, ha señalado que existen "al menos dos precedentes más", en referencia a dos encontronazos con la exsíndica de Vox, Ana Vega, y la consellera de Turismo, Nuria Montes.