El número de hogares en minipisos se duplica en pleno alza de precios

La mayoría de los minipisos son viviendas grandes de segunda mano que han sido divididas, antiguos pisos del portero de la finca y fuera de la ciudad de València bajos reconvertidos en casas. Los promotores no están construyendo pisos de menos de 30 metros cuadrados porque no les sacan rentabilidad (una cocina y un cuarto de baño son dos de las partes más caras de una vivienda). Sin embargo, sí que es cierto que cada vez se construyen pisos más pequeños porque el coste es muy alto y las familias tienen dificultades para pagarlos. Un promotor valenciano explica que el coste de venta de obra nueva en la capital no puede bajar de 3.000 euros el metro por el precio de construcción y del suelo.