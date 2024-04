El PP se desmarca de la consellera de Vox sobre el franquismo y la oposición pide su destitución

El síndic del PP en las Corts, Miguel Barrachina, ha remarcado que "Franco fue un dictador y el franquismo, un período de dictadura" y ha indicado que las opinión de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, una de las tres integrantes de Vox en el Ejecutivo autonómico, que lo calificó en una entrevista en Las Provincias como "un personaje histórico", "no afectan en nada" al pacto entre PP y Vox que da sustento al ejecutivo valenciano.

"Nací en 1977. Para mí Franco es un personaje histórico. No puedo decir más", indicó Núñez en la entrevista. Preguntado por estas declaraciones, Barrachina ha señalado que no se dedica a "enjuiciar" las opiniones de otros en medios de comunicación y ha subrayado que "los valencianos pueden estar confiados, pueden estar seguros de que las distintas opiniones no van a perjudicar en nada el comportamiento de un gobierno", en referencia al Consell de PP y Vox.

En este sentido, Barrachina ha defendido que el actual Ejecutivo autonómico "está cumpliendo fielmente sus compromisos electorales en materia de libertad educativa, de reducción de impuestos y también de eliminación de gasto político". Igualmente, ha indicado que PP y Vox son partidos distintos y diferentes y ha insistido en que la posición de los 'populares' es que Franco fue un dictador y el franquismo, un período de dictadura.

Mientras, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha afirmado que "la única decisión que tiene que tomar hoy Mazón es cesar a su consellera de Justicia quien blanquea abiertamente el franquismo y niega la violencia de género y el cambio climático". El síndic se ha sumado así a la posición de su partido a nivel nacional, que ayer denunció en un hilo de 'X' (antes Twitter) que las declaraciones de Núñez "hacen incompatible su responsabilidad política con esas opiniones". De hecho, Muñoz ha acusado a Mazón de "liderar el Partido Popular más radical de España".

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "cada día que pasa tenemos un Consell más inestable y con unos postulados cada vez más antidemocráticos" y ha subrayado que "las diferencias internas crecen diariamente". Además, ha apuntado que "las declaraciones de la consellera Núñez son absolutamente infames en un país democrático" y ha afeado a Mazón que "permita un Consell negacionistas del cambio climático, de la violencia de género y que dignifica y blanquea al franquismo".

Al portavoz en las Corts se ha unido, por parte del PSPV, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha señalado que con las declaraciones de Nuñez, el Consell pone "a la Comunitat Valenciana en el mapa de la vergüenza". Así, ha lamentado que haga un "negacionismo que lo único que quiere es reescribir la historia a su conveniencia, de una manera absolutamente reprobable", y ha reclamado que a Mazón que se manifieste "en contra de estas declaraciones que nos avergüenzan como valencianos".

"Peligrosa por incompetente"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que las declaraciones de la consellera son "alucinantes". "Yo pienso en una consellera de un länder alemán diciendo que Hitler le parece un personaje histórico y que no la sacas de ahí, que no tiene una opinión sobre un personaje histórico. Bien, que la consellera no tenga una opinión, o no la quiera tener, o no la quiera transmitir de un personaje, de un dictador sanguinario como el dictador Francisco Franco, a mí me parece que no es absolutamente de recibo", ha manifestado.

Sin embargo, Baldoví ha señalado que Núñez le parece que es más "peligrosa" por su "incompetencia". "A mí esta consellera me parece más peligrosa, no por lo franquista y por este tipo de declaraciones, sino por lo incompetente que demuestra ser", ha manifestado y ha criticado que a Núñez "lo único que se le ocurre es llegar a un incendio y decir que la culpa la tienen es que estaban gobernando hace un año".