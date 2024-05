De Japón a las Corts por el síndrome de Down

El debate de este miércoles en las Corts tendrá eco internacional, concretamente en Japón, y no, no es por ninguno de los asuntos que en él se han tratado. La periodista japonesa Tomoyo Ikoda, redactora de la agencia de noticias Kyodo News, la principal en Japón, ha acudido a la cámara autonómica para hacer un reportaje. El motivo: la diputada del PPCV, Mar Galcerán, que el pasado mes de septiembre se convirtió en la primera parlamentaria con síndrome de Down del mundo.

El asunto ya generó interés en medios internacionales como la BBC o Euronews, pero esta vez el eco ha ido más lejos, hasta el país del sol naciente. Según ha explicado Ikoda, ella y el traductor que le acompaña (del mismo medio de comunicación) estarán casi una semana siguiendo a Galcerán tanto en su actividad parlamentaria como fuera de ella, en reuniones con organizaciones y con su familia para contar su caso único en el mundo.

El interés de Ikoda tiene, además, un punto personal. Es madre de un niño de 9 años con síndrome de Down y Galcerán es, según ha explicado, un ejemplo de cómo las personas con síndrome de Down pueden acceder a puestos de responsabilidad política y llevar una vida plena, un mensaje que quiere trasladar a Japón para concienciar a la población.

Para ello, Ikoda pidió hace meses en un correo electrónico al Partido Popular permiso para poder acompañar a Galcerán en su actividad durante casi una semana y que se ha acabado sustanciando esta semana en un viaje que Ikoda ha hecho desde Tokyo solo para este fin mientras que su traductor lo ha hecho desde Barcelona donde está radicado.

Mar Galcerán ocupó el número 20 en lista del PP en la provincia de Valencia en las últimas elecciones autonómicas. Su entrada como diputada autonómica se produjo por la renuncia de los diputados del PP que saltan al segundo escalón del Consell y que dejaron su acta en Corts para centrarse en la labor en el Ejecutivo. Según indicó el partido, su entrada a Corts es "un paso más para conseguir que la inclusión social y laboral sea un éxito real".