Los partidos independientes también se presentan a las europeas

Los grandes partidos no serán los únicos que se jueguen algo en las europeas del 9 de junio. El movimiento de partidos municipales independientes también quiere colocar su mensaje en el próximo europarlamento. Algunas de estas formaciones han decidido integrarse en la coalición «EXISTE: La España olvidada-Municipalistas», que está liderada por el que fuera diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte. También participan Soria Ya, Jaén Merece Más, Aragón Existe y cientos de partidos municipalistas.

Según explica el alcalde de Nules, David García, uno de los promotores de la unidad de todo el ecosistema de partidos independientes, muchos valencianos van a pedir el voto para esta coalición. Unión Municipalista es la plataforma estatal que preside el propio David García, y han decidido no participar en este proyecto. Su horizonte y su objetivo es 2027, tanto para las municipales como para las diputaciones y quizá las autonómicas.

Ens Uneix no participa

Sin embargo, sí ha animado a los partidos que la integran a apoyar esta coalición a título individual. Algunos se han desmarcado. Es el caso de Ens Uneix, la formación liderada por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y que tiene la máxima representación institucional en la C. Valenciana de un partido independiente, con la Vicepresidencia de la Diputación de Valencia. Otros sí que van a apoyar a Guitarte, como el propio David García, con su formación Centrats en Nules.

Ramiro Solanes, primer valenciano

En los próximos días presentarán públicamente este proyecto en la C. Valenciana, aunque el propio García ya adelanta que la mayoría de siglas sí van a pedir el voto para La España olvidada EXISTE. El número dos de la candidatura será Ángel Montealegre, presidente de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), que tiene varios concejales en la C. Valenciana. El primer valenciano en esta lista es el número 6, Ramiro Solanes, profesor de Derecho de la UV e integrante de Coalición de Centro Democrático (CCD).

«Para nosotros estas elecciones no son un termómetro; nuestro objetivo es 2027», explica David García, quien considera no obstante de interés esta coalición para Bruselas. En este sentido, el proyecto que lidera Guitarte amplía el campo semántico y programático, más allá de la despoblación. «El municipalismo no está en la agenda de los grandes partidos», dice García, ni el rural ni el urbano. "Hay pendientes muchas inversiones que se han incluido en el programa, como el corredor mediterráneo; reivindicaciones del sector agrario, como las cláusulas espejo, o cambios en la ley de costas», concluye.

