Sumar tira de excargos del Botànic para hacer campaña sobre vivienda

Que la vivienda es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía, y especialmente a la población joven, no es ninguna novedad. Que en cada campaña los partidos tratan de poner el foco reivindicando medidas y acciones sobre el tema, tampoco. Sin embargo, la convocatoria de Sumar en València del próximo miércoles para hablar sobre vivienda tiene como elemento destacado no tanto el qué, sino el quién, ya que los encargados de debatir de la cuestión no serán del todo desconocidos no solo en el ámbito a tratar sino en el ecosistema de la política valenciana.

El partido de Yolanda Díaz da sus primeros pasos en la Comunitat Valenciana y lo hace mirando el camino recorrido por el Botànic.La formación magenta, aliada con Compromís y EU en las elecciones generales del 23J y en las europeas del próximo 9 de junio, ha organizado un acto para hablar de vivienda el próximo miércoles y para ello ha echado mano de tres directores generales de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda durante la pasada legislatura, cuando gobernaba la izquierda la Generalitat.

Convocatoria al acto de Sumar el miércoles. / Levante-EMV

Serán Alberto Rubio, Elena Azcárraga y Pura Peris quienes estuvieron al frente de las direcciones generales de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética; Vivienda y Regeneración Urbana o Emergencia Habitacional y Función Social de la Vivienda respectivamente, todas ellas enmarcadas dentro de un departamento que dirigió en un primer momento Rubén Martínez Dalmau y posteriormente Héctor Illueca, ambos referentes de la coalición entre EU y Podem, Unides Podem, aunque su militancia estaba vinculada a los morados.

Eso sí, ninguno de los tres representantes que hablarán el miércoles militaban ni en la formación que fundó Pablo Iglesias ni lo hacen directamente en la de Yolanda Díaz, según explicitan fuentes de Sumar. "Los ponentes no están implicados en Sumar", expresan fuentes del partido de la vicepresidenta del Gobierno que señalan que son "grandes profesionales de la materia" que están "comprometidos con el urgente problema de la vivienda que existe en España y en concreto, en nuestro territorio". "Vamos a reivindicar lo que hicimos, no porque seamos de Sumar, sino porque es más necesario que nunca destacar el trabajo hecho", señala una de las intervinientes desmarcándose de cualquier vinculación partidista con Sumar.

"Es necesario el acto"

Esa experiencia en el pasado reciente en las instituciones servirá a la formación para dar forma a un evento que, según explican fuentes del partido, "es necesario realizar, más en el contexto en el que nos encontramos". "Lo que se pretende con este acto es lanzar un mensaje lo más alta y claro posible de que la especulación inmobiliaria ha de parar", señalan estas mismas fuentes del partido que poco a poco comienza a llenar su agenda con actos propios en la Comunitat Valenciana. Empezaron en febrero y marzo por la asamblea estatal de la marca y ahora se lanzan con debates temáticos en un contexto electoral.

Alberto Rubio, uno de los intervinientes en el primer acto de Sumar en València. / Eduardo Ripoll

Si bien es cierto, uno de los nombres participantes no será la primera vez que hable con el logo de Sumar a la espalda. Rubio intervino en el primer acto de la entonces plataforma ciudadana impulsada por Díaz en València. Lo hizo en noviembre de 2011, cuando todavía era director general. Posteriormente, su nombre ha estado vinculado al aterrizaje de Sumar en la Comunitat Valenciana y ha estado en el Grupo Promotor que llevó a la formación a su primera asamblea, celebrada en marzo.

