El esperado CEIP número 2 de San Antonio de Benagéber ha arrancado a medio gas. Así lo hacen saber las familias, que no ocultan el malestar y la "decepción" porque, según dicen, la Conselleria de Educación no ha proporcionado al centro el material necesario para dar clase de forma apropiada. Sin embargo, hoy se ha solucionado uno de los problemas que más quebraderos estaba dando, tanto al equipo docente como a las familias: la falta de profesores. La conselleria ha publicado el listado provisional de puestos para maestros y a este centro le corresponden cinco plazas por adjudicar. Desde que comenzaran las clases el 12 de septiembre, el centro ha funcionado con cinco profesores menos de los que están asignados, que son 23.

En concreto, se trata de un maestro de inglés, otro de Educación Física, uno para Audición y Lenguaje y dos para Primaria.

Así, se espera que mañana esas cinco plazas estén adjudicadas y el miércoles esos profesores y profesoras ya estén en el CEIP número 2. Según explica Educación, la demora se ha producido porque este centro escolar es un desglose del CEIP 8 de abril, por lo que los funcionarios que tienen su plaza fija allí tenían preferencia para elegir cambiar de escuela. Una vez se cerró ese plazo, la conselleria ya pudo poner las plazas sobrantes en la bolsa para maestros que se ha publicado hoy.

Ayer tuvo lugar la apertura oficial del curso escolar 2022-2023 en San Antonio de Benagéber



Este año el municipio cuenta con un nuevo centro educativo, el CEIP nº2https://t.co/M9BpkmV1Hh pic.twitter.com/OPGkyxFzef — Ayuntamiento San Antonio de Benagéber (@AyuntamientoSAB) 13 de septiembre de 2022

Con este problema a priori resuelto, queda uno pendiente: que el alumnado de primero y segundo de primaria accedan al programa Xarxa Llibres que, por ahora, no han podido. Es la subvención de la Generalitat para financiar la compra de libros de texto y, por ahora, se ha recibido, por lo que los menores estudian con las fichas que imprimen las profesoras para poder avanzar y estudiar en el curso.

Además, las familias lamentan también la falta de material escolar con el que cuenta tanto el profesorado como el alumnado. Para las familias se trata de una situación insostenible y lamentan de la falta de información de la conselleria. Ha sucedido lo mismo con otro tipo de material no básico, como son los juguetes o complementos educativos que los menores usan para aprender. Es decir, juguetes o elementos deportivos de los que no están disfrutando todavía. Tanto es así que el AMPA solicitó a las familias que donaran aquellos juegos que no utilizaran para que los más pequeños -este colegio cuenta con educación para 2-3 años- puedan entretenerse en el aula aparte de las actividades escolares.

Además, en la Conselleria explican que el CEIP tiene consignados 13.500 euros para gastos y material como todos los centros de nueva apertura y no se ha podido realizar el ingreso porque la cuenta bancaria no está abierta. Sin embargo, en el colegio aseguran que sí que está operativa.

Solicitar el material al CEIP 8 de abril

Sin embargo, este centro es un desglose del CEIP 8 de abril, por lo que debería recibir material de este colegio ya que de allí se ha ido la mitad del alumnado al nuevo colegio. En total, en el recién inaugurado CEIP número 2, son 346 alumnos y alumnas que el curso pasado iban al 8 de abril. Por eso, la Conselleria de Educación recuerda que hasta que el nuevo colegio tenga toda la dotación completa de material, "puede pedir toda la que precise al CEIP 8 de abril, ya que este centro tiene ahora juegos y balones de sobra al haberse ido la mitad de su alumnado".

En cualquier caso, en la Conselleria de Educación relativizan la situación porque la comunicación con la dirección del centro escolar y con el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber es constante y, hasta el momento, no se ha recogido ninguna queja sobre falta de material. Hacen hincapié en que las dotaciones básicas como sillas, mesas o pizarras, están al completo, y solo hay constancia de que falte un televisor, juegos didácticos y material deportivo que llegarán en las próximas semanas a medida que las empresas adjudicatarias de estos suministros hagan llegar a la conselleria los nuevos lotes.