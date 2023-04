La diputada socialista Rosa Peris suma un nuevo cargo a la dilatada experiencia en política: candidata a las elecciones municipales de 2023. Peris da un paso adelante en la política municipal -a la que siempre ha estado vinculada en listas y concejalías- siendo la alcaldable en un municipio donde el Partido Popular gobierna desde 1991. Los últimos 20 ha sido con la vara de mando de Ximo Segarra y, contra este liderazgo, los socialistas sitúan a Peris como la única capaz de romper con esta hegemonía.

Tras meditar la decisión, Peris se mantiene en la lista a las Corts del president Ximo Puig y ahora también como candidata, sustituyendo a Laura Mitrugno que se ha presentado en los últimos tres mandatos y ahora formará parte de la candidatura municipal. Peris reconoce que es "el momento del cambio para Benaguasil", ya que este municipio "se ha encerrado en sí mismo" con un equipo de gobierno en los últimos 20 años "que está acabado, que solo gestiona el día a día pero no mira hacia el futuro, se han conformado con lo que hay".

Según defiende, Benaguasil tiene oportunidades y esperanzas, "aún sabiendo que los recursos municipales son los que son, porque he trabajado como concejala y lo he visto". Peris se muestra determinada a "trabajar duro" como han hecho otros ayuntamientos que han logrado "una transformación para su pueblo". "Aquí no se ha cambiado nada en ningún aspecto, ni en el social, ni en el urbanístico o cultural, y Benaguasil está lleno de oportunidades", lamenta.

Peris es abogada laboralista y ha ostentado varios cargos a lo largo de su carrera. Es la secretaria de Igualdad en el PSPV desde 2015 y desde 2015 ha sido diputada en las Corts, donde también ejerce de portavoz socialista en la comisión de Justicia. Fue nombrada directora general del Instituto de la Mujer del Gobierno de España en 2004 y ostentó el cargo hasta 2009, desde donde impulsó políticas feministas. También fue diputada en el Congreso durante cuatro años, hasta 2004.

"Durante los casi 10 años que viví en Madrid, mi casa siempre estuvo en Benaguasil, a donde volvía cada fin de semana. Aquí tengo mi hogar, mi barrio del Borrego, el colegio de mis hijas, mi vida entera está aquí y por eso doy este paso", dice Peris.