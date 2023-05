El candidato por Millorem Benaguasil para las elecciones municipales del 28M, el concejal Vicente Valls, ha firmado ante notario la donación al municipio de un inmueble de su propiedades y la renuncia a su sueldo si en caso de ser elegido alcalde no cumple con las líneas electorales de su programa.

Valls da así un nuevo giro a su candidatura, en la que se ha comprometido a elaborar un proyecto de gestión municipal y una auditoría contable para exponerla a los vecinos y vecinas de forma clara "y con luz y taquígrafos".

Además, ha propuesto también la creación de una oficina presencial de atención al agricultor, la potencialización del Consell Agrari, el fomento del empleo, la publicidad de actos y agendas públicas de los concejales de su grupo y "el fomento indiscutible de la juventud".

Pero en caso de incumplir estas o cualquiera de las otras propuestas que Millorem Benaguasil lleva en su programa electoral, Valls destinará a una entidad sin ánimo de lucro elegida por el vecindario y a la congregación de los frailes Terciarios Capuchinos de Godella, lugar donde realizó sus estudios primarios.

Este partido local fue la tercera fuerza política las pasadas elecciones. Valls asegura que la propiedad que ceda al municipio se tendrá que destinar o bien al uso por parte de los jóvenes o bien para los más mayores.

"Cuando uno no viene a vivir de la política y sí a aportar gestión, no duda de lo que es capaz de conseguir. Invito al resto de candidatos a dar un paso al frente y comprometerse de verdad, no vale prometer y luego no cumplir: la política del siglo XXI debe asumir riesgos, ya que nos jugamos el dinero de nuestros vecinos. Espero que los demás también lo hagan ya que tanto critican y prometen, pero luego no ofrecen nada", explica Valls.