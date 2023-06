El Ayuntamiento de Nàquera ha emitido esta mañana un comunicado ante el revuelo causado tras conocerse el pacto de gobierno entre VOX y PP para los próximos cuatro años, donde se especifica que "no se colocarán banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales" en cumplimiento de la Ley de Banderas. Ahora, el consistorio reitera "la necesidad de seguir el protocolo de banderas en los edificios municipales, tal como se cumple en otras instituciones"

"Desde el equipo de Gobierno no se está prohibiendo el uso de las señas de identidad del colectivo LGTBIQ+ en los idstintos espacios públicos del término municipal", dicen, pero sí que se seguirá "el protocolo de banderas" en los edificios municipales. Todos mantienen la bandera de España y la de la Comunitat Valenciana, pero la arcoíris nunca ha figurado en un mástil, aunque sí colgada del balcón municipal o de sus ventanales. La Comisión Europea se ha manifestado a favor de las representaciones pacíficas por los derechos de las personas a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación de Nàquera.

De hecho, hace solo tres años y con motivo del día internacional contra la homofobia, bifobia y la transfobia, el consistorio colgó una bandera con el apoyo del que hoy es el número 2 del PP, Alejandro Ricart, entonces edil por UPdN, que ha demostrado en diferentes espacios su activismo en pro de los derechos LGTBIQ+. La bandera se sostuvo sobre la baranda del edificio, entre las dos banderas ofoiciales que sí ondean sobre un mástil.

En el mismo comunicado, el equipo de gobierno de VOX y PP también apuntan a que "apoyamos rotundamente a todos los vecinos de Nàquera ya que, según el artículo 14 de la Constitución, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

En este sentido, Vox y PP consideran que ha habido "manipulación mediática" incentivada "por los partidos de izquierdas municipales y autonómicos" para desestabilizar el gobierno formado hace solo unos días.

Lo cierto es que tanto PSPV, Compromís como UPdN han creado un frente común por el que piden a todos los residentes en el municipio que cuelguen de sus balcones y fachadas las banderas arcoíris, de forma que se visibilice el apoyo a este colectivo desde los hogares particulares, ya que no se hará desde las instituciones.

Ni rastro de la violencia machista

Aunque el equipo de gobierno se ha expresado por la polémica con las banderas en edificios municipales, no ha matizado nada sobre el punto número 16 de su acuerdo por el que se sustituirá "las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o la condena a 'Toda la violencia'", donde se anula y se niega la existecia de la violencia de género pese a que las direcciones estatales de ambos partidos han mantenido una discusión pública sobre este asunto, donde el PP defendía la existecia de esta violencia hacia la mujer y condenaba a los que negaban su existencia.