Además de la prohibición de usar banderas del arco iris en las dependencias municipales y de retirar el término 'machista' de cualquier concentración de protesta por el asesinato mujeres, el nuevo gobierno Vox-PP de Nàquera ha vuelto a agitar las aguas en este municipio de 7.000 habitantes del Camp de Túria al llevar a pleno, el próximo viernes, un acuerdo salarial por el que el único alcalde de Vox de la C. Valenciana, alcalde, Iván Expósit, percibirá 45.000 euros brutos anuales, frente a los 32.000 del anterior mandatario, Damián Ibáñez. Además, según consta en el documento de propuesta, todos los ediles del gobierno - cuatro de Vox y tres del PP- estarán total o parcialmente liberados de manera que cobrarán entre los 28.000 y los 38.000 euros brutos anuales en catorce mensualidades.

Tras el alcalde, con esos 45.000 euros, el concejal mejor remunerado -con 38.000 euros- será el primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Municipales, Vicente José Estellés Laparra (PP). A continuación, otros dos tres ediles percibirán percibirán 34.750 euros brutos anuales. Serán el segundo teniente de alcalde y responsable de Administración Local, Familia, Vida, Tercera edad, Urbanizaciones y Nuevas Tecnologías, Juan Silla Sanchis (VOX) ; la concejal de la concejal de Tradiciones y Festejos Taurinos, Comunicación Institucional, Redes y Prensa y Caza entre otros, Marta Izquierdo (VOX) ; y la edil de Bienestar Social, Recursos Humanos, Sanidad y Educación y Atención al Ciudadano, Annabela Marisa Furió (VOX). .

Por último, 28.000 euros mensuales brutos son los que percibirán el tercer teniente de alcalde y edil de Turismo, Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Ferias, Rafael Clausí Estellés (PP) y el edil de emergencias y Protección Civil, Juventud, Cultura y Fiestas, Alejandro Ricart (PP). Cabe recordar quer Nàquera és el primer municipio valenciano donde la ultraderecha fue el partido más votado.

El gasto anual en salarios asciende a más de 205.000 euros en un municipio de 7.000 habitantes

Reacciones de la oposición

Tras conocerse la propuesta salarial que irá al pleno del viernes, las reacciones no se han hecho esperar. El anterior mandatario, Damián Ibáñez, (UPDN), ha criticado el gasto de más de 205.000 euros brutos anuales en salarios y ha afirmado que 'hay que dirigir el pueblo por devoción y vocación y no por esto'. 'Durante el tiempo que estuve yo, los primeros ocho años estuve al 50% de dedicación y los últimos cuatro, al 75%', ha explicado' porque no hay que olvidar que Nàquera tiene solo 7.000 habitantes'. Según consta en su nómina, que ha remitido al periódico Levante-EMV, en estos últimos años ha percibido como alcalde una media de 32.000 euros brutos anuales. Además, ha añadido, los concejales 'estaban al 25% o al 50% , una situación que difiere bastante a la nueva que se verá a partir del viernes'.

Cambio de horario en los plenos

Ibáñez ha criticado también el nuevo horario de las sesiones plenarias, que han pasado de las 19 horas de la tarde a las 8.30 de la mañana. 'Cuando llegué modifique la hora de las convocatorias para permitir a los vecinos y vecinas que trabajan que pudieran acudir a ver el pleno pero a las 8.30 de la mañana es muy dificil que puedan acudir', ha manifestado.