A través del boca a boca y mediante las redes sociales, diferentes colectivos y vecinos de Nàquera han convocado una marcha para este miércoles con motivo del Dia del Orgullo, que reivindica los derechos de la comunidad LGBTIQ+. El acto empezará en la Biblioteca Municipal y discurrirá hasta la puerta de ayuntamiento de la localidad de Camp de Túria.

Cabe recordar que la pasada semana, el nuevo gobierno PP-VOX anunció que queda prohibido colgar banderas del arco iris en cualquier edificio municipal de la localidad, a lo que vecinos de Nàquera respondieron utilizando sus balcones para mostrar su disconformidad. Tal como avanzó Levante-EMV, el pacto de gobierno alcanzado entre ambos partidos señala que, "en cumplimiento con la ley de banderas", no colocará las LGTBI "en balcones y fachadas de instalaciones municipales" y sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.

Al respecto Los socialistas europeos han enviado una pregunta prioritaria a la Comisión Europea para que se exprese sobre la prohibición de banderas arcoíris en los edificios públicos de Nàquera , así como la eliminación del término «machista» de cualquier concentración sobre violencia, negando así la de género. El PSOE, a través de los diputados europeos valencianos Inmaculada Rodríguez Piñero, Domènec Ruiz Devesa y Estrella Durá Ferrandis, eleva este asunto al alto organismo para que dictamine si este pacto de gobierno «vulnera la legislación de la UE relativa a la no discriminación por motivos de orientación sexual, así como los principios de igualdad y la no discriminación».

Asimismo, el Secretario de Diversidad del PPCV, Stephane Soriano, también aseguró que el presidente del partido, Carlos Mazón, “siempre ha demostrado su compromiso con la diversidad”. El también concejal popular en el Ayuntamiento de Benaguasil afirmó que “hemos creado Mesa de Diversitat a nivel regional y trabajamos también propuestas del programa electoral con colectivos que saben perfectamente nuestras ideas”.