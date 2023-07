El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ya ha aprobado las retribuciones salariales para su nuevo equipo de gobierno del PP, Centrats en la Pobla y Cupo.El alcalde, Abel Martí, percibirá 39.314 euros brutos anuales y tendrá una dedicación parcial al 75 %, según ha decidido el primer edil. Es la misma cuantía que percibirán los concejales con exclusividad, que mantienen los mismos salarios que en el anterior mandato.Sin embargo, el de Martí disminuye en 6.000 euros, tal como confirmó el consistorio, en comparación con la retribución percibida por el anterior mandatario, Josep Vicent García, cuyo salario estaba en torno a los 45.000 euros,«la cantidad máxima permitida», según informan en el consistorio.

Esta rebaja salaria responde a la reducción de la dedicación, de exclusiva a parcial. Cabe recordar que García no obtuvo ninguna retribución económica durante el primer mandato, entre 2015 y 2019, y cuando reeditó la vara de mando cambió su condición.

Ahora, el nuevo pleno aprobó también las retribuciones de los concejales que en este mandato serán 11 de los tres partidos que integran el gobierno. Los que dispongan de exclusividad total percibirán 39.314 euros en catorce pagas mientras que los ediles que estén al 75 % de dedicación tendrán un salario de 29.486 euros, además de la asistencia a plenos y comisiones.

El número de concejales liberados es de ocho, de los once que componen el gobierno. Son los mismos que en el anterior mandato, aunque había una concejalía más que ahora. Todos verán sus sueldos congelados ya que se mantienen en la misma cuantía.

Así se decidió en el primer pleno extraordinario para aprobar la organización municipal del mandato. Salió adelante con los votos de los tres partidos de gobierno además de los tres ediles de Vox, la abstención del PSPV y el voto en contra de Compromís.

Siete ediles del PP y 4 locales

Así, el reparto queda con cinco áreas para el PP y tres repartidas entre CUPO y Centrats. No todos los ediles tienen delegaciones: el alcalde se centrará en la organización municipal y Federico Martí no tiene ninguna responsabilidad delegada. Lo mismo ocurre con JuanAguilar, de CUPO, que es primer teniente alcalde pero no llevará áreas de gestión.

Mientras, por parte del PP, Marina Rubio llevará Recursos Humanos, Derechos Civiles y Atención a la Ciudadanía; Ana Cantero tendrá Servicios Sociales y Cultura, José María Romero llevará Hacienda y Fiestas y Christian Baterno lo hará con Educación, Movilidad y Turismo. Por último, Inés Peiró gestionará Agricultura, Juventud y Comercio.

Mientras, Jaime Ruix, de Centrats, tendrá Participación Ciudadana, Mayores, Sanidad, Industria y Fallas, mientras que Aléxter Fuertes tendrá Subvenciones, Deportes, Proyectos Europeos y Transparencia. Por último, Noelia Moya de Cupo llevará Servicios, Innovación y TransformaciónDigital.