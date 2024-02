Solo cuatro edificios en el Camp de Túria revisten características similares al de Campanar

Las preguntas y preocupaciones creadas tras el trágico incendio del complejo residencial de dos edificios en Campanar no han parado desde la noche del jueves. Las comunidades de vecinos están inquietas ante el desgraciado suceso originado por un revestimiento en aluminio con material altamente inflamable, y todos se afanan en comprobar si el edificio en el que viven está construido con los mismos materiales. En Camp de Túria no existe un número elevado como tal, aunque Llíria y la Pobla de Vallbona sí cuentan con inmuebles de características similares, si bien eso no quiere decir -como han insistido por activa y por pasiva los expertos- que pueda repetirse un incendio como el del jueves, con unas características muy concretas y con una concatenación de factores decisivos para que todo prendiera así de rápido, como el fuerte viento y lo aislada que estaba la finca.

Así, precisamente en la Pobla de Vallbona se incendió un edificio el año pasado con el mismo perfil, tal como contó este diario el domingo, aunque salvando por mucho las distancias entre uno y otro caso. La fachada era ventilada y estaba compuesta por planchas de aluminio, y ardió de la misma forma pero con mucha menos envergadura porque solo tenía tres pisos de altura y solo afectó a una de las caras del edificio. Los bomberos también tuvieron que rescatar a los residentes y las placas quedaron también desintegradas en el suelo.

Incendio en una vivienda en la Pobla de Vallbona / Bombers de València

Según amplía el ayuntamiento, además del edificio siniestrado existe otro edificio pequeño en Poeta Llorente con algunas característimas similares, pero no es una construcción habitual en el casco urbano.

Mientras, en Llíria existen dos edificios con unas características similares. Hay que tener en cuenta que la utilización de estos materiales fue legal hasta 2017, cuando cambió la normativa, y desde entonces aunque puedan parecer similares la composición es distinta y no revertiría, a priori, ningún peligro. En la capital comarcal remiten a las directrices del Colegio de Arquitectos, que quiere evitar el "alarmismo innecesario" hasta que concluya la investigación judicial y determine si realmente los materiales usados provocaron la propagación tan rápida del fuego.

El ayuntamiento va a repasar los expedientes de las dos licencias de construcción para comprobar de qué material están hechos. En los dos casos, los edificios instalaron estas placas como parte de una reforma de la fachada, en fechas muy posteriores a su construcción y, al menos en uno de los casos, muy posterior al edificio de Campanar, que se levantó en 2008.

Edificio en Llíria que se revistió de este material y el consistorio examinará el expediente de construcción. / l-EMV

Una construcción diferente

Ni en Riba-roja de Túria ni en Bétera hay constancia de ningún edificio de estas características. En el primer municipio se va a realizar, en cualquier caso, una revisión minuciosa por todo el término municipal, pero no tienen constancia de que exista ninguno.

Bétera, por su lado, tampoco cuenta con ninguno. En el ayuntamiento explican que no hay edificios construidos en esa época. Además, dado que el casco urbano está catalogado como entorno BIC, la utilización de estos materiales no estaba permitida. En el resto de zonas que crecieron durante el 'boom' inmobiliario no se construyeron edificios, sino adosados y duplex en urbanizaciones como Campo Olivar o Torre en Conill, hechos de ladrillo y caravista.