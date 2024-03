Carmen Alborch, Almudena Grandes y Manuel Broseta darán nombre a calles y espacios de l'Eliana

El pleno del Ayuntamiento de l'Eliana aprobó en febrero que la Sala Polivalente de la Escuela Permanente de Adultos (EPA) a partir de ahora tendrá su nomenclatura oficial como: Espai Carmen Alborch. Esta escritora, política y senadora valenciana comprometida con la sociedad y la cultura y que participó en muchos eventos que se organizaron en la población del Camp de Túria tendrá su propio espacio en l’Eliana.

En este mismo punto, se aprobó también que la sala Nou Espai del Centro Sociocultural lleve a partir de ahora el nombre de Espai Almudena Grandes. Esta escritora, columnista y contertulia recibió también el Premio de les Lletres Vila de l’Eliana en el año 2018.

Asimismo se acordó que una calle de los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio lleve el nombre del profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA en 1992.

Por unanimidad

Unas nomenclaturas que fueron aprobadas por unanimidad y por tanto contaron con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el plenario del Ayuntamiento de l’Eliana. Durante la sesión ordinaria también se aprobó una moción conjunta del PSPV-PSOE, Compromís per l’Eliana-Acord per Guanyar y PP para defender el 8 de marzo y la igualdad de las mujeres. “Lamentamos que por primera vez en la historia de esta ayuntamiento, el 8 de marzo no esté respaldado por una Declaración Institucional porque VOX se aferra a su lucha por la invisibilización de las mujeres”, ha explicado el alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.

Año Estellés en l'Eliana

La cita sirvió también para aprobar con el respaldo del PSPV-PSOE, Compromís per l’Eliana-Acord per Guanyar y el PP la moción que proclama el año 2024 como “Año Estellés a l’Eliana”. Un proyecto que se suma a la iniciativa apoyada por más de 50 municipios de toda la Comunitat Valenciana y las tres universidades públicas dentro de “Estellés al pobles”.

Además, más de 20 asociaciones culturales y educativas del municipio también participarán de la programación conjunta en homenaje a este escritor y periodista valenciano como muestra de defensa de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra lengua.

En cambio no salió adelante una propuesta del PP en la que proponían mejorar la seguridad en la avenida de las Cortes Valencianas. El equipo de gobierno votó en contra por considerarla inapropiada y no ajustarse a la normativa vigente.

Felicitación a agentes de la policía

El plenario también sirvió para hacer una felicitación pública para los agentes de la policía local de l'Eliana. Por un lado, por los 25 años de servicio del agente Francisco Mares Mares y para los tres agentes Alejandro Periáñez Gonzáles, Guillermo García Macián y Verónica Vicent Baquero que con su actuación evitaron un secuestro.