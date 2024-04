L’Eliana adjudica el nuevo sistema de limpieza viaria para los próximos 10 años

El Ayuntamiento de l'Eliana ha adjudicado el nuevo sistema de limpieza viaria para los próximos 10 años. Así, la empresa Acciona será la encargada de desarrollar los trabajos por un importe de 10.848.847,99 euros más IVA.

Una decisión que se aprobó en el pleno ordinario celebrado el pasado marzo y que contó con los votos a favor del PSPV y Compromís; la abstención de VOX y el voto en contra del Partido Popular. “Una vez más, el PP demuestra que no quiere trabajar por los vecinos y vecinas de l’Eliana. No les importa mejorar la calidad de vida de los elianeros y elianeras, votan en contra de los nuevos servicios, de proyectos de futuro. En definitiva, el PP no quiere el progreso en l’Eliana”, ha explicado el alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.

De esta manera, en las próximas semanas se pondrá en marcha un nuevo sistema adaptado a las nuevas necesidades del municipio: más moderno, de mayor cualidad, más eficiente y más sostenible. “En definitiva, un servicio que mejorará considerablemente la calidad de vida de la ciudadanía de l’Eliana. Unas mejoras muy demandadas por la población”, ha indicado Torrent.

Las novedades

El nuevo sistema de limpieza viaria va a implantar las siguientes novedades: un servicio de baldeo con camión cisterna 365 días al año; 5 barrederas completas con peón y conductor de las que tres se asignarán a zonas residenciales aumentando la frecuencia de paso de 6 a 3 semanas y 1 en el área central que desarrollará sus trabajos 6 días por semana mejorando la frecuencia de dos días del actual servicio.

Se implanta un servicio de cuba herbicida con vehículo que utilizará herbicidas de agricultura ecológica. Dos equipos completos de desbrozado manual con conductor y peón, se renuevan el total de las 315 papeleras públicas y aparece el sistema de limpieza de solares municipales.

Las frecuencias en área central mejorarán el barrido manual con limpieza diaria de lunes a sábado y refuerzo de una jornada de tarde, los jueves, en los tres meses de verano. Además habrá una barredera mixta con conductor y dos peones los domingos y festivos y una barredera mixta con conductor y dos peones dos veces por semana.

En los barrios

En cuanto a los barrios, la barredera mixta con conductor y peón cada 3 semanas, reduciendo la frecuencia actual que era cada 6 semanas y ampliando el paso cada dos semanas en 12 de los 42 sectores (una mejora de la empresa).

Por otro lado, en los espacios públicos una vez por semana la barredera mixta con conductor y peón; dos veces por semana en el Parque de la Pinada en verano y todos los días en el polideportivo en la semana deportiva que se celebra el mes de julio. Además, la barredera mixta con conductor y peón recorrerá 1 vez cada 15 días las vías principales del municipio.

Más trabajadores

Para poder realizar todos estos trabajos se ampliará la plantilla a 22 trabajadores (actualmente hay 11), y se distribuirá de la siguiente manera: 1 encargado-conductor, 9 conductores y 12 peones.

En cuanto a los medios materiales, se van a destinar más de 2.300.000 € renovando el 100% de la flota de 32 vehículos y maquinaria adscrita que consiste en 5 barrederas con insonorización mejorada, 9 sopladoras eléctricas, 3 carros barredera manual de asistencia eléctrica, un camión cisterna, 6 desbrozadoras eléctricas y 1 furgón de limpieza de papeleras; entre otros hasta alcanzar los 32 nuevos medios.

Mejora de la salud pública

"Todas estas mejoras no sólo garantizan una limpieza más eficiente y efectiva de las calles, sino que también tienen un impacto positivo en el medio ambiente y en la salud pública. Además que cumplimos con una demanda ciudadana que reclamaba mejorar el servicio", ha comentado el alcalde de l’Eliana.

"La limpieza es una cosa de todos y de todas. Podemos aumentar máquinas, herramientas, personal… pero la limpieza de nuestro pueblo depende de cada uno de nosotros. Con un solo gesto podemos conseguir tener una ciudad más limpia. Que l'Eliana esté siempre limpia depende de nosotros”, ha concluido Torrent.