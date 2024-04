L'Eliana aprueba un cambio de créditos de más de 5 millones para inversiones y servicios

El Ayuntamiento de l'Eliana ha aprobado en el último pleno de marzo una modificación de créditos de 5.212.034 euros para afrontar inversiones y mejorar servicios, así como para dotar de subvenciones a distintos colectivos y asociaciones del municipio del Camp de Túria. El cambio del presupuesto salió adelante con la mayoría absoluta del PSPV y Compromís, la abstención de Vox y el rechazo del Partido Popular.

El voto en contra del PP fue recriminado por el alcalde Salva Torrent. "Es una lástima que el PP no vote a favor de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de l’Eliana. Que no quiera que se mejoren los servicios que prestamos a la ciudadanía, que no quiera que sigamos ayudando a las asociaciones del municipio, que no crea en el medioambiente y en políticas que ayuden a conservar nuestro entorno”, ha señalado Torrent.

En cuanto a los créditos extraordinarios aprobados, destacan los 230.000 euros para el nuevo aparcamiento del polideportivo que "ofrecerá nuevas plazas a la población de l’Eliana y a las personas visitantes", según destaca el gobierno local en un comunicado.

Renovación de la red de agua potable

En materia de medioambiente, se destina crédito a la conservación de espacios y la adecuada utilización de los recursos naturales. El consistorio va a invertir 289.833,09 € en ampliar la red de agua de calidad 2 -la destinada a riego y otros usos- para que el consumo de agua de calidad 1 -la de consumo- pueda verse reducido y evitar posibles problemas de abastecimiento en los meses más calurosos del año. Así como los 300.000 € que se destinarán a renovar la red de agua potable.

Asimismo destacan, entre otros, los 279.850 euros en materia de sostenibilidad ambiental de la subvención de la Obra Anillo Caballeros y los 370.300€ para la compensación de energía del abastecimiento domiciliario de agua.

Subvenciones a entidades deportivas

En el apartado de ayudas a entidades, se aportan 45.000 € a la subvención de la Unión Musical de l’Eliana, los 47.300 € para el club de bàsquet Joves l’Eliana o los 57.700 € para el Club deportivo Fútbol Base l’Eliana. En total, 200.000 euros destinados a las distintas asociaciones del municipio. Y para mejorar la seguridad ciudadana, se han contemplado 31.000 € para la instalación de nuevas cámaras.

En definitiva, 2.494.763,91 € en créditos extraordinarios que se suman a los 2.717.270,65€ en suplementos de créditos entre los que cabe subrayar los 302.902,43 € para la ampliación de la biblioteca municipal; los 320.413 € para el nuevo sistema de limpieza viaria; los 266.789 € del servicio de recogida de residuos sólidos o los 200.000 € destinados a los planes de empleo, que han dado trabajo a 35 personas en 2023.

Nueva contrata de recogida de residuos urbanos / A.E.

Mejora de la limpieza viaria

"Se trata en definitiva de seguir ampliando, mejorando y apostando por nuestro municipio”, ha explicado el alcalde de l’Eliana. “Modificaciones necesarias que nos ayudarán a poner en marcha nuevos sistemas como el de limpieza viaria, tan demandado por nuestros vecinos y vecinas. Que sigamos mirando con optimismo y con determinación el futuro de nuestro pueblo”, ha añadido Torrent.