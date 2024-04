El PSPV de Requena exige que se informe a la población sobre los efectos del incendio

El PSPV-PSOE de Requena ha exigido que el Ayuntamiento informe a los vecinos y vecinas sobre los efectos en la población del incendio que afecta a la planta de reciclaje de San Antonio. Las dotaciones de bomberos siguen trabajando en la extinción del fuego en el incendio que se produjo el lunes por la tarde en la planta de tratamiento de residuos.

"Desde que comenzó el incendio de la planta de reciclaje de San Antonio, tanto la población como la oposición, hemos tenido una total ausencia de información oficial y actualizada por parte del Ayuntamiento", aseguran los socialistas, después de advertir que este jueves Requena" ha vuelto a amanecer cubierta de humo y con un fuerte olor a plásticos quemados".

Los socialistas añaden: "Si uno entra a los canales oficiales del Ayuntamiento para informarse se encuentra la página web de noticias sin actualizar desde septiembre, en Facebook la última noticia es de hace 22 días sobre la compra de una minicargadora y en Instagram dos comunicados de hace dos días: la suspensión de actividades deportivas y un escrito en el que se dice a la población que espere instrucciones del Consorcio de Bomberos".

Incendio en la planta de tratamiento de residuos de San Antonio de Requena / Fernando Bustamante

El PSPV explica a continuación que el Ayuntamiento publicó después de ese comunicado un escrito de la Dirección General de Calidad Ambiental recomendando a la población en general que no realice actividades al aire libre, pero ese comunicado únicamente lo publicaron como “historia de Instagram”, es decir, que solo se puede acceder a él durante 24 horas desde su publicación y luego desaparece. Es una opción que tiene Instagram para compartir fotos de momentos que no quieres que se queden como parte de tus publicaciones, creemos que no es nada serio hacer las publicaciones sobre salud de la población en ese formato, ya que el que entre a informarse a día de hoy no puede acceder a leerlo".

Medición de la calidad del aire

Asimismo los socialistas exponen que el miércoles se instaló una furgoneta para medir la calidad del aire. "¿Dónde están los resultados de las mediciones? ¿Dónde se informa a la población de lo que puede o no puede hacer? ¿Cómo se informa a los colegios, especialmente al Manuel García Izquierdo de San Antonio, y qué medidas deben de tomar con los más pequeños? ¿Cómo se está informando a las personas que no tienen redes sociales si no se suben noticias a la web del ayuntamiento? ¿Qué medidas de precaución tienen que tener en cuenta las personas mayores?". Estas cuestiones las plantea el PSPV para "exigir al gobierno del PP-PRyA que dé respuestas a estas preguntas de manera pública y oficial y que no ponga en riesgo a la población".