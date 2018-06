Xàtiva deja en suspenso el pabellón del Attilio ante las objeciones de Educación

La junta de gobierno de Xàtiva adjudicó ayer a la mercantil Vainsa Infraestructuras, SL la construcción del nuevo pabellón polivalente promovido en el patio del colegio Attilio Bruschetti. Ahora bien, el acuerdo municipal deja en suspenso la formalización del contrato de la obra hasta que el consistorio subsane una serie de objeciones que planteó en mayo la Generalitat tras examinar el proyecto técnico encargado por el área municipal de Participación Ciudadana, a falta todavía del informe favorable de la Subdirección General de Infraestructuras Educativas.



Tres meses de ejecución

Alcocel afirma aguardar hoy una respuesta de Infraestructuras al último informe del vicesecretario, para conocer si es necesario delegar competencias o no, aunque se muestra confiado en el pronto inicio de las obras y en que estarán acabadas en septiembre, tras reiterar que las pegas técnicas no son determinantes y que Patrimonio dio su visto bueno. «No es un tema del proyecto porque no vamos a hacer actividad deportiva: el pabellón es para hacer actos», insiste.

La portavoz del PP, sin embargo, ve un «sin sentido» el procedimiento y observa contradicciones, puesto que hasta ahora se había señalado que sí habría uso deportivo en el complejo. Pla preguntó ayer si «habrá que gastarse más dinero en sobrecostes» y recordó la demanda de la comunidad educativa de la instalación deportiva. «No entendemos cómo todavía hay cosas que subsanar después de tanto tiempo en contacto con la conselleria», agregó.

El pabellón, que ocupará una superficie de 250 m2, fue una de las propuestas más votadas del DecideiXàtiva de 2017 hace un año. La obra no superó el cribado inicial de los técnicos municipales, debido a su complejidad técnica en un espacio protegido del centro histórico. Sin embargo, la insistencia de la comunidad educativa motivó su inclusión final. La obra se ha adjudicado por 109.500 ? más IVA a Vainsa, que se ha comprometido a ejecutarla en 3 meses y no en 4, como planteaba el pliego.