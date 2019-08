Moixent se adentra en los días grandes de sus fiestas

Hoy arrancan las fiestas patronales de Moixent, que se celebran en honor al Santísimo Cristo del Monte Calvario y a las veneradas Santas Reliquias. A partir de las ocho de la tarde, con la celebración del primer acto, moixentins y moixentines podrán decir eso de «Ja estem en festes». Aunque, cabe remarcar, el pistoletazo de salida oficial de las fiestas no será hasta el domingo. Antes, hay muchas actividades programadas para, poco a poco, trasladar un ambiente festivo al pueblo hasta que, finalmente, se inauguren los festejos.

El domingo comienza la gran aventura. Por la mañana, actividades taurinas. Por la tarde, uno de los actos más esperados: la entrada de la Comissió de Festes. A continuación, se llevará a cabo el Pregó de Festes con la participación del alcalde, el cronista oficial y el presidente de la comisión. Después, izada de banderas, interpretación de los himnos y, cómo no, fiesta a cargo de la orquesta La Tribu en la calle San Vicent.

El lunes será un día muy especial para la reina de Moixent de 2019, Laura Ferrero Ferrandis, ya que a las once de la noche dará inicio la presentación en la que brillará acompañada de su Corte de Honor. El martes, en cambio, la protagonista será la reina de València, Raquel Perales Artola, por supuesto también junto a su corte. A las siete y media de la tarde será l'Entrà de la Regina de València. Posteriormente, será proclamada y se procederá a celebrar la ofrenda de flores. A las doce, todo el mundo a disfrutar del concierto Rock and Roll Star y el espectáculo a cargo de los Space Elephants.

A partir del viernes 23, los actos taurinos finalizan y las celebraciones van más encaminadas al entretenimiento dparae todo tipo de públicos: atracciones acuáticas e hinchables, competición de autos locos, concurso de melones y, por supuesto, la gran cabalgata de fiestas. Por último, el grupo de animación Fuck Monkeys pondrá punto final a la jornada.

El lunes próximo comienza una rutina taurina que se repetirá a lo largo de prácticamente todos los días festivos: a las ocho y media, despertà, a las nueve Bou en Corda y a las oncey media Bous al carrer. Por la tarde, a las seis y media, más Bous al Carrer y, algunas noches, a las doce, Bou Embolat.