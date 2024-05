El PSPV de Canals se abstiene en la votación de unos presupuestos con "prioridades de hace ocho años"

El PSPV de Canals se abstuvo en la votación de los presupuestos municipales para 2024, unas cuentas que se aprobaron, tras dos años de prórrogas, en el pleno municipal celebrado el pasado viernes. El portavoz socialista, Cristian Juan, ha justificado la abstención del PSPV afirmando que "no son los presupuestos que hubiese hecho un gobierno socialista”, ya que “continúan teniendo las mismas prioridades que tenía Canals hace 8 años”. En palabras de Juan, “Canals necesita unos presupuestos que miren hacia el futuro”, y las cuentas presentadas por el gobierno actual “son unos presupuestos del pasado” que, además, “se han aprobado tarde y sin contar con la visión de los grupos de la oposición”. Además, son unos presupuestos que “endeudan a los ciudadanos de Canals con un cuarto de millón de euros sin apostar por la renovación que Canals necesita”.

Cristian Juan remarca el carácter constructivo del PSPV que, destaca, “es la fuerza útil que lidera la oposición en Canals y alternativa al gobierno actual”. Por eso, afirma, "el Partido Socialista se abstiene en la votación, porque, a pesar de que el gobierno local no tiene un modelo de pueblo claro, con rumbo y consensuado, los socialistas han buscado ser útiles y han negociado algunas de sus principales propuestas, que el alcalde se ha comprometido a llevar a cabo", explican. Estas propuestas están centradas en “las cosas del día a día, en las familias que no llegan a final de mes y en los jóvenes que no pueden quedarse en Canals para desarrollar sus proyectos de vida”. Así, para los socialistas, es fundamental “no contribuir a trasladar a Canals el clima de polarización y de crispación que se vive a nivel nacional y autonómico”.

En lo concerniente a las propuestas que el PSPV ha trasladado al gobierno municipal, en el ámbito de la vivienda el portavoz Cristian Juan plantea una línea de ayudas al alquiler para aumentar la oferta de vivienda y ayudar el acceso a la misma, y otra línea de ayudas para rehabilitar viviendas, que tiene por objeto “incentivar la economía local y revitalizar barrios y zonas degradadas del municipio”. Estas medidas están destinadas a que “nadie que quiera hacer su vida en Canals se quede sin poder hacerlo y tenga que marcharse a otros municipios por falta de oferta de vivienda y ayuda para hacerlo”.

Por otro lado, en materia de empleo, Cristian Juan asegura que "es imprescindible garantizar puestos de trabajo de calidad para que las personas puedan construir sus proyectos de vida en Canals, y para que aquellos que pierden sus trabajos con más de 55 años puedan volver a trabajar”. En este sentido, los socialistas proponen una serie de ayudas directas a la contratación, especialmente destinadas para los jóvenes menores de 35 años y para los mayores de 55 años, que complementen a las ayudas existentes por parte de otras administraciones públicas. Asimismo, Juan expone que “hace falta mejorar el asesoramiento que da el ayuntamiento en materia de empleo”, y emplaza al resto de fuerzas políticas a plantear alternativas que faciliten la relación entre la ciudadanía y las empresas.

Otra de las propuestas que el grupo socialista ha planteado negociar con el gobierno local es la municipalización de la Escoleta Infantil de La Torre, en defensa de un modelo de educación “pública, gratuita y de gestión municipal”, que “garantice los derechos laborales de los trabajadores y ofrezca la mejor calidad educativa a los niños, que son el futuro de Canals”. Sin embargo, lamentan que el equipo de gobierno actual de PP y Suma’t "ya ha apostado por un modelo de concesión privada". Por otro lado, desde el PSPV de Canals proponen replantear las relaciones entre el ayuntamiento y las asociaciones del pueblo, “mejorando las condiciones de los convenios y las subvenciones a las asociaciones culturales de Canals, especialmente con las bandas de música” que, asegura, son “una parte indisociable de la identidad de Canals”.

La construcción de una alternativa de gobierno viable, estable y progresista en Canals es la prioridad para el PSPV desde la celebración de las elecciones municipales del el pasado 2023. Para eso, "es más necesaria que nunca una oposición constructiva, que fiscalice la labor del gobierno municipal, pero que también esté dispuesta a poner los intereses de la ciudadanía de Canals por encima de otros intereses personales o partidistas, y llegar a los acuerdos que sean necesarios”, afirman. En este sentido, Cristian Juan apunta que "es fundamental empezar desde el minuto 1 a rebajar el tono y a hacer una oposición constructiva, que demuestre que la política no puede ser parte del problema: debe ser parte de la solución".