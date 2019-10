PP y Compromís acuerdan crear una comisión contra los residuos en la Llosa

La Llosa de Ranes ha aprobado en una sesión plenaria la propuesta del grupo municipal de Compromís en la que se pedía la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de poner solución al problema que el municipio está teniendo con los residuos locales. La propuesta salió adelante con los seis votos a favor del PP y los dos votos de Compromís. Los concejales del PSOE no pudieron votar ya que no asistieron al pleno. Desde Compromís consideran que de esta manera «se puede conseguir un plan conjunto de consenso que no cambie cada vez que cambie el gobierno».