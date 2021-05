Vicent Tornero y Clara Chorques formalizan su salida del equipo de gobierno de Canals

Vicent Tornero (Canals en moviment) y Clara Chorques (Compromís) formalizarán su renuncia como concejales y miembros del equipo de gobierno de Canals mañana, en el pleno ordinario que ha convocado el consistorio.

Ambos exponen que la decisión está fundamentada en «motivos personales» y rechazan cualquier conexión con el hecho de que el actual gobierno en minoría liderado por Mai Castells fuera incapaz de sacar adelante su proyecto de presupuestos, lo que causó que no se recuperaran sueldos y dedicaciones.

Tornero explicó que «es algo que llevo meditando desde hace tiempo. En febrero ya lo comuniqué, pero esperé hasta el pleno de presupuestos para ver si podíamos sacar el proyecto adelante. Quién me conoce sabe que por mi carácter me llevo el trabajo a casa y he dicho basta. Lo hago por agotamiento. ». Al entrar en el ejecutivo dejó su trabajo de maestro, al que volverá en septiembre: «En agosto voy a ser padre y es algo que también he tenido en cuenta. Habría adoptado la misma postura sino hubiera pasado todo el lío de los últimos meses, la verdad».

Clara Chorques, por su parte, también expuso que «tomo esta decisión porque ahora mismo tengo asuntos más urgentes en mi vida. No es algo que venga de ahora, sino de hace tiempo». Sobre la relación con la eliminación de los sueldos en abril, fue tajante: «Yo no estaba cobrando desde el primer día, renuncié a las retribuciones al entrar en el ayuntamiento, así que no tiene nada que ver».

Isabel Real (Canals en Movimient) y Mónica Montell (Compromís) cogerán el relevo en el equipo de gobierno de Canals.