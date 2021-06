L’Alcúdia de Crespins celebra un Sant Onofre acoblat a la situació sanitària

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, a travès de la regidoria de Cultura, ha programat una agenda festiva alternativa per a celebrar la festivitat de Sant Onofre, que per segon any consecutiu no podran ser com marca la tradició, a causa de la situació sanitària.

Així, tindran lloc tres concerts. Hui, a la Casa de la Cultura, cantaran GEM, Mireia Vives i Borja Penalba. L’11 de juny, el pati del col·legi acollirà el concert del grup Cactus. I finalment, el dia següent, visitarà el poble Pep Gimeno «Botifarra». D’altra banda, demà se celebrarà a la Casa de la Cultura el XXX Festival d’Orquestres de Pols i Pua.

En la vessant esportiva, hui es realitzarà la XIX Pujada a la Plana, a més d’una mascletà nocturna i un castell de focs. La missa a Sant Onofre s’oficiarà el 13 de juny.