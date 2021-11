¿Qué sucede con el trenet turístico de Xàtiva?

De nuevo el trenet turístico de Xàtiva se encuentra fuera de servicio. Así se puede leer en la página web oficial de turismo de la ciudad, cuando se accede desde la sección: «Prepara tu viaje» en el apartado: ¿Qué horarios de subida al castillo tiene el tren turístico? e igualmente se informa a los visitantes que preguntan en la oficina de información Tourist Info.

Ya estuvo el trenet turístico sin servicio en el mes de septiembre durante varias semanas por «reparaciones y mejoras», según rezaba el cartel colocado en la puerta de la oficina turística, y ahora, poco tiempo después de volver a operar, se retira de nuevo de la circulación sin exponer el motivo, ¿por qué?

En su lugar se dispone un servicio de microbús hasta el castillo, solo en sábado, que ya ha generado más de una situación conflictiva repercutiendo negativamente en la buena imagen de Xàtiva como destino. La capacidad del microbús es reducida y no suele cubrir el número de personas que integran los grupos que visitan la ciudad en fin de semana. Se producen situaciones rocambolescas y vergonzosas para una ciudad que dice ser referente del turismo de interior. Los grupos han de fragmentarse en viajes sucesivos e incluso subir a pie al castillo parte de los mismos con el trastoque en la planificación y agenda que siempre la visita organizada de un grupo turístico conlleva. Incluso se han dado situaciones de preferencia en la subida al castillo en microbús al mejor postor, pese a tener un grupo la reserva confirmada de antemano, un extremo intolerable y hasta denunciable ante la administración autonómica, que puede acarrear sanciones. Los domingos y festivos se recurre al microbús lanzadera, desde la plaza Españoleto, dado que el acceso en vehículo particular por la carretera del castillo está restringido.

La situación del trenet turístico es preocupante desde hace ya años. Desde aquella imagen del trenet turístico de Xàtiva parado y con los vagones en posición forzada en zig-zag, a la entrada de la plaza de Sant Jordi, que se pudo ver en septiembre de 2018, poco o nada se ha mejorado salvo, si acaso, estéticamente. Los problemas de fondo de un vehículo viejo, sobre el que hay que extremar todas las precauciones porque traslada un buen número de personas y se le exige un esfuerzo continuo, dado el desnivel en subida y bajada entre el castillo y la ciudad, no se han solventado. Se ha podido observar que se renuncia a ocuparlo en su totalidad en días de lluvia y ahora todo apunta a que se encuentra parado porque no ha superado la obligatoria ITV. No hay versión oficial, ni comunicación pública de las causas de la retirada de la circulación del trenet turístico de Xàtiva en un nuevo ejercicio de poca transparencia municipal en una actividad, como la turística, de la que se quiere presumir como prioritaria. Nada más lejos de la realidad. En las líneas maestras del presupuesto municipal para el año 2022 no se adivina inversión para la adquisición o arrendamiento de un nuevo tren turístico.

Los trenes turísticos aportan un valor diferencial y son uno de los elementos de la infraestructura turística, en relación con la oferta de un destino, más valorados por los visitantes, especialmente en el segmento del turismo familiar. La sustitución del trenet turístico de Xàtiva por autobuses lanzadera supone una pérdida de valor y afecta de manera notoria a la experiencia del viaje, componente fundamental para la promoción y difusión, sobre todo en el canal «boca-oído» entre familiares y conocidos y el entorno próximo capaz de generar nuevas visitas.

No es lo mismo subir al castillo en un autobús que hacerlo en un trenet turístico moderno, equipado, con amplitud de frecuencias, con audioguía y que recorre el conjunto histórico-artístico de Xàtiva, permitiendo admirarlo e incluso con paradas para hacer fotografías. No darse cuenta de ello y no priorizar la vuelta del servicio denota un profundo desconocimiento del funcionamiento de la actividad turística, significa volver atrás muchos años en gestión turística y una pérdida de calidad y competitividad que hoy en día la ciudad no puede permitirse.