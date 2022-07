La falta de medios básicos agrava el atasco judicial en Ontinyent

Mobiliario insuficiente para las exigencias del trabajo diario, bajas de personal que tardan una eternidad en cubrirse, pocos funcionarios, salas de vista minúsculas y escasez de espacios para prestar el servicio de atención a las víctimas. Si a estas deficiencias se le suman las filtraciones de agua, las limitaciones para tramitar digitalmente los expedientes o la deficiente climatización de algunas áreas, el resultado es el malestar palpable entre el personal de los juzgados de Ontinyent que ha ido en aumento este último curso y que el magistrado decano de la sede, Juan Manuel Gómez, retrata en su última radiografía de la situación de las dependencias judiciales trasladada hace unos meses al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana e incorporada a la memoria de este órgano correspondiente a 2021.

El repunte del número de procedimientos judiciales no ha hecho más que agravar los problemas existentes en la demarcación de Ontinyent, que el año pasado vio incrementada la carga de trabajo «de forma acusada» en los asuntos penales (un 6% más), con un nivel de litigiosidad superior a antes de la pandemia. Además, la nueva reforma en materia discapacidad ha obligado a los jueces a adaptar trámites y resoluciones y a revisar la totalidad de los expedientes de incapacidad, alimentando esa saturación. Después de que en 2021 no constara la existencia de medidas de apoyo a los órganos judiciales del partido de Ontinyent, en los juzgados de la localidad esperan que se materialice pronto la propuesta de refuerzo transversal de la plantilla anunciada por la conselleria con la incorporación de diversos funcionarios en los juzgados nº3 y 4, ante el colapso de expedientes civiles experimentado en particular en esta última unidad, donde se han colocado dos mesas para ampliar trabajadores. Pero en lo que también insiste el magistrado decano en su informe es en la necesidad de que la administración autonómica provea con una mayor rapidez las bajas que pueden producirse y que suponen fuertes trastornos a la hora de gestionar guardias y la atención en las salas.

La delegada de los procuradores, Virtudes Mataix, añade otros factores que avivan la sensación de bloqueo de los procedimientos y de abandono, como la falta de experiencia de los trabajadores que se incorporan a través de las bolsas, la gran movilidad de los jueces que prefieren otros destinos una vez logran promocionar o la ausencia de fiscales. La falta de mantenimiento se evidencia en el patio del juzgado nº1, donde la vegetación crece descontrolada y falta limpieza. El edificio de esta unidad judicial lleva años con una malla protectora en la fachada debido al riesgo de desprendimientos y sus oficinas se quedaron recientemente únicamente con un tramitador y una agente judicial.

Tramitación en papel

La dispersión de los juzgados de Ontinyent en cuatro sedes distintas multiplica los problemas, a la espera de los trabajos de nuevo complejo judicial previsto por la Generalitat, que el magistrado decano urge a agilizar. Este también hace hincapié en su memoria en la ausencia de arcos de seguridad en los juzgados nº 3 y 4y censura que el nº3 se encuentra en un bajo cuyas reducidas dimensiones «resultan impropias de un órgano judicial». La sala de vistas es tan minúsculas que la titular del juzgado y las parte deben peregrinar al resto de juzgados utilizando sus salas para celebrar vistas y juicios, porque en ella apenas caben la jueza y dos abogados.

Los jueces piden más armarios y estanterías ante la falta de espacio para colocar los expedientes y apuntan a que las «serias disfunciones» del sistema informático que obligan a continuar efectuando las tramitaciones «esencialmente en papel». El informe también apunta incluso a la necesidad de escáners y fotocopiadoras en dos juzgados, a tiempo que deplora la insuficiente dotación de espacios para atender adecuadamente a las víctimas. El juez decano ve con buenos ojos relevar de las competencias de violencia de género al juzgado nº3 para agrupar el servicio con otros partidos judiciales para mejorar la respuesta al ciudadano.