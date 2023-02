El candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, visitó este martes l’Olleria, donde se reunió con el alcalde y candidato del PP a las próximas elecciones municipales, Ramón Vidal, y se comprometió a “finalizar” las obras de la CV-60 si llega a la presidencia de la Generalitat. Esta carretera que vertebra las comarcas centrales, desde l’Olleria a Gandia, está pendiente del desdoblamiento de la vía entre l’Olleria y Terrateig para convertirse en autovía, una actuación históricamente demandada por la Vall d’Albaida y que ya ha sido anunciada por el gobierno de Ximo Puig. La Conselleria de Política Territorial ultima la redacción del proyecto, según anunció el pasado mes de enero. Mazón se comprometió a “finalizar la ampliación de la CV-60, un eje que vertebrará cinco comarcas, económico y que mejorará la seguridad vial”, aifrmó. Desde el PSPV han criticado la “hipocresía” de Mazón, recordándole que “la comarca estuvo olvidada durante décadas por el PP”.

La ampliación de la CV-60 conecta el interior con la costa y “es un eje que mejorará las posibilidades del comercio y del turismo, además de favorecer que los municipios no queden aislados”. La CV-60 es uno de los ejes principales de la red de comarcas autonómica, que conecta las comarcas de l’Alcoià, el Comtat, la Vall d’Albaida, la Costera, la Safor y la Marina. El presidente del PP en la Comunitat Valenciana criticó al gobierno de Ximo Puig, al que acusó de “faltar a sus compromisos, ya que el conseller Arcadi España prometió que en 2023 iban a empezar las obras y no va a ser así”, según Mazón. El dirigente popular reprochó que la falta de la infraestructura “es un problema no solo para los desplazamientos de los vecinos, sino para la despoblación y para la implantación de empresas, con el consiguiente perjuicio económico para la zona”.

Desde el PSPV, el secretario general en la Vall d’Albaida, Fede Vidal, reprobó la “hipocresía” de Mazón al anunciar la finalización de la CV-60, señalando que “esta infraestructura fue olvidada durante años por los gobiernos del PP, como el resto de las principales necesidades comarcales”. Vidal afirmó que “ha sido el Consell de Ximo Puig quien ha dado respuestas a las grandes demandas vecinales”, y aludió al compromiso del gobierno autonómico de “destinar 130 millones de euros en esta infraestructura, al mismo tiempo que está acabando de preparar la adjudicación del proyecto constructivo para que se lleve a cabo las próximas semanas”.

El secretario general de los socialistas de la Vall d’Albaida acusó que el PP “solo se acuerda de nuestra comarca de cara a las elecciones y se olvida cuando está en el gobierno”. Fede Vidal expuso el “esfuerzo” de la Conselleria de Política Territorial, que dirige la ontinyentina Rebeca Torró, “para materializar el desdoble de la CV-60 con la inversión necesaria y la puesta en marcha de los trámites pertinentes”, concluyó.