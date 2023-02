La vivienda en la que reside Josefa, vecina de 78 años de l’Alcúdia de Crespins, fue arrasada por un incendio el pasado 3 de noviembre. Tres agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar una vez dada la voz de alarma. Uno de ellos entró en la vivienda e inhaló una gran cantidad de humo después de una explosión de gas. Fue trasladado junto a Josefa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. La mujer fue luego atendida de sus heridas en la unidad de cuidados de la Fe, con graves quemaduras en varias zonas del cuerpo.

El pasado lunes, Josefa visitó las dependencias de la Policía Local. Quiso gratificar de primera mano la actuación de sus héroes particulares. «Hay que agradecer el trabajo que hacen. Durante estas semanas pidieron permiso para venir a verme. Se han preocupado. Eso se tiene que valorar».

Y no dudó en lanzar una petición reivindicativa: «Hace dos o tres años que en nuestro pueblo no tenemos turno de noche en la Policía Local. Y eso es una vergüenza. Lo han quitado. ¿Qué habría ocurrido si el incendio de mi casa tiene lugar por la noche?».

«Durante el día sí tenemos un buen servicio de policía, pero de noche no hay agentes. Hace ocho años a mi marido le dio un derrame cerebral de noche y, tras llamar a la Policía Local, estuvieron aquí en minutos. La gente del pueblo está indignada con lo que está pasando. Encima de que cobran menos que en otros sitios tampoco hay turno de noche».

«Me desorienté»

El Policía Local que entró para intentar salvar a la mujer atendió ayer a este diario, aunque prefirió mantener el anonimato. Explicó que le llegó una llamada de emergencia mientras veía la columna de humo desde la calle: «Avisaron a la centralita y yo expliqué que estaba cerca. Nada más llegar corté los accesos con el coche patrulla. Había dos compañeros más y pedimos refuerzos».

Dos de los tres policías entraron, ya que desconocían que la mujer había salido minutos antes: «Pensé que la víctima estaba dentro. Cogí aire y no lo dudé. Mi compañero iba detrás. Vi mucho fuego en la cocina, con bastante humo acumulado en la zona del techo. Nos dimos cuenta de que la vecina no estaba y de repente hubo una explosión, se ve que por acumulación de gas. Se volvió todo negro, me desorienté por completo, la verdad».

«Se me acabada el aire, por lo que tuve que inhalar humo. Conseguí salir gracias a la voz de mi compañero. Pude escapar como un bombero de un gran incendio. Y no sabíamos que la mujer ya estaba fuera», expuso el agente.

Josefa acudió a las instalaciones de la Policía Local tras varias semanas de tratamiento. Aún tiene secuelas por la graves quemaduras sufridas en el cuerpo, manos y cuero cabelludo, por ejemplo. Los agentes no han dudado a la hora de preguntar por su estado durante este tiempo: «Aunque los médicos no querían, al día siguiente volví a trabajar. Y a las dos semanas pedí permiso para poder ver a la señora. Hemos ido preguntando desde entonces».

Interinidad

Al menos de los policías que actuaron el incendio de la vivienda en l’Alcúdia de Crespins son interinos. Explicaron que la propia víctima se ofreció a organizar una recogida de firmas para que se quedaran: «Nos dijo que el pueblo necesita policías como nosotros. La verdad es que siempre es gratificante que alguien a quién has ayudado reconozca tu trabajo. Es un orgullo».