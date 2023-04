Es año electoral y los políticos colonizan con sus mensajes todas las esferas de la vida pública. Pero en Xàtiva el candidato del PP a la alcaldía ha tomado una anodina decisión que recuerda la estrategia que seguía en su tiempo el exalcalde Alfonso Rus: no va a participar en ningún debate electoral que se organice en la ciudad de aquí al 28 de mayo si en él está presente el actual alcalde, el socialista Roger Cerdà.

Marcos Sanchis está declinando todas las invitaciones que le llegan de asociaciones y entidades para confrontar su programa con el del resto de formaciones, vengan de donde vengan, porque no quiere compartir mesa con su principal rival a batir en las urnas. La consecuencia de esta estrategia es que los vecinos de Xàtiva no van a poder asistir a ningún debate en el que estén presentes todas las fuerzas políticas, puesto que el PP no piensa enviar a ningún reemplazo a estos cara a cara.

Sanchis ha confirmado este martes que en ningún caso contempla "sentarse a hablar con Roger Cerdà", apelando a motivos de "organización de la campaña". "Queremos hacer una microcampaña persona a persona, calle a calle y puerta a puerta, muy centrada en los problemas de la gente y no nos vamos a sentar con Cerdà para que nos siga engañando y mintiendo", mantiene el también concejal y presidente del PP de Xàtiva.

Ni en la mesa redonda del Raval ni en la de los pensionistas

De momento, el PP se ha autoexcluido de la mesa redonda moderada por el escritor Xavier Aliaga que ha organizado este jueves 20 de abril la asociación vecinal del Raval-Retorno en el salón de actos del Centre Evangelista, en la calle Argenteria. Han confirmado su participación cinco de los seis partidos que se presentan a las elecciones: el PSPV, Xàtiva Unida, Compromís, Ciudadanos y hasta Vox.

Los mismos actores políticos intervendrán en el debate promovido por la Plataforma en defensa de las Pensiones Públicas de Xàtiva-la Costera el 2 de mayo en la Casa de la Cultura. "Por razones que únicamente competen al PP, este partido nos ha comunicado su decisión de no participar", señalan desde la Plataforma promotora de la cita, que quiere conocer las propuestas de cada fuerza política en el ámbito municipal, "el más próximo a la ciudadanía", relacionadas con la mejora de las condiciones de vida de las persona mayores.

Los populares tampoco participarán en el debate que cada cuatro años organiza el IES Josep de Ribera.

En un escrito difundido por el PP este martes que también ha sido remitido a modo de respuesta a los organizadores de los debates, Sanchis justifica su ausencia en estas citas indicando que Cerdà miente en cuestiones como la pérdida de los juzgados de violencia de género, la plaza de toros, el cierre del asilo o "sobre cómo nuestra ciudad ha pasado a un segundo plano después de Alzira, Ontinyent y Alcoi".

Asegura Sanchis que su despacho "es y será la calle" que, según el candidato, "Roger no pisa ya" porque -continúa- "no quiere escuchar a sus vecinos. El popular afirma que el alcalde "solo escucha y habla con quien le interesa" y que "solo sale a promocionarse y publicitarse con promesas falsas" y "sacando a relucir logros y triunfos en esta más que penosa legislatura".

En 2019, la entonces candidata del PP María José Pla sí que participó en los distintos debates que se organizaron en Xàtiva.